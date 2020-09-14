Ferrexpo наростила залізничні відправки в порти, а відправки на ЄС - скоротила

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В цілому в січні-серпні з залізничної станції «Золотнишине» було відправлено 7,8 млн т залізної руди

Група Ferrexpo в січні-серпні наростила залізничні відправки продукції в бік морських портів на 49% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 6,3 млн т. Відправлення продукції в напрямку країн Євросоюзу, навпаки, впали на 49% - до 1,5 млн т. Про це свідчать дані Головного інформаційно-обчислювального центру АТ «Укрзалізниця», опубліковані на «Порталі відкритих Даних».





В цілому в січні-серпні з залізничної станції «Золотнишине» було відправлено 7,8 млн т залізної руди. Це на 9% більше, ніж за аналогічний період минулого року.





Частка ж/д відправок продукції на далекі ринки за підсумками 8 місяців склала 81%, що на 21,8 п.п. більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року. Відправки в бік Євросоюзу за цей період склали 19% від загального обсягу перевезеної продукції.