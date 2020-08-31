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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Від маленьких кроків до великих проєктів: спортклубу «Кремень Дзюдо» 5 років

Сьогодні, 17:01 Переглядів: 190

 

Кременчуцькі дзюдоїсти вирішили розвивати нові види спорту та продовжувати традиції олімпійського виду спорту 

П’ять років виповнюється спортивному клубу «Кремень Дзюдо». Свій ювілей дзюдоїсти відсвяткують всеукраїнським турніром, який відбудеться 12 вересня у спорткомплексі «Політехнік». Турнір Kremen Сup проводиться на такому ж рівні, як у Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Львові, Одесі та Києві. Адже до Кременчука планує приїхати близько 500 учасників із різних куточків України. 


Дзюдоїст сам по собі багатогранний і він може грати у футбол, баскетбол, бігати кроси, зробить акробатику, кросфіт і сретчинг, і це все входить в одне тренування із дзюдо. Дзюдоїст не може бути сильним і не спритним або, навпаки, спритним, але не сильним. Ти мусиш бути різнобічно розвиненим, у цьому й полягає мистецтво східного єдиноборства. 


 


Філософія дзюдо полягає в тому, щоб ти став кращим ніж учора. 


- Якщо ти займаєшся, рано чи пізно ти матимеш результат. Зрозуміло, що зараз усі спортсмени націлені на перемогу. З одного боку, це добре, а з іншого - вони сильно перегорають.


Тренування «Кремень Дзюдо» проводяться у трьох залах: на вулиці Київській, у спортзалі льотного коледжу та у школі №19. 



Розпочати ніколи не пізно 


Віталій Середа працює з юними спортсменами й досвіду роботи з дорослими у нього раніше не було. 


- Взимку протягом місяця тренував спецроту поліцейських. Дорослі були як із досвідом в айкідо або дзюдо, так і ті, хто професійно не займався спортом. Підготував чемпіонів для бразильського джиу-джитсу. Дівчина й раніше займалася дзюдо, а після тренувань весною  виграла чемпіонат України у Полтаві. 


 

Перші тренування показали, що багато чого не виходить, адже на тренуваннях задіяні не лише інша група м'язів, а всі групи м'язів. Це і вестибулярний апарат, швидкість, швидкісно-силова витривалість. Повноцінне тренування не всі витримували. 


У нас, дзюдоїстів, є жарт: «Дзюдо це не шахи, тут думати треба». Якщо над шаховою дошкою в тебе є час розробити стратегію й продумати свої наступні кроки, то у дзюдо ти мусиш реагувати миттєво. При цьому відчувати не лише своє тіло, а й тіло суперників, - розповів керівник «Кремень Дзюдо».


Для дорослих планують проводити тренування двічі на тиждень. Віталій Середа планує виділити час для дорослої групи спортсменів, які прийшли займатися до них не з 4-х років, а у 18, 30, 60 років. 


- Це нормальна всесвітня практика, коли на тренування приходять ті, хто раніше не займався спортом. Зараз здоровий спосіб життя стає популярним. У нас, на відміну від фітнесу, людина отримує відпрацювання кидків, силову підготовку, акробатику, гімнастику, розтяжку.


Тренування проходять із 1 вересня у вівторок та четвер у залі на вулиці Київській.



Дзюдо виходить за межі Кременчука 


Цього року «Кремень Дзюдо» відкрив ще чотири зали за межами міста. У «Кремень Дзюдо» є досвід роботи спортивного залу за межами Кременчука: тренер їздить до Козельщини, де тренує юних дзюдоїстів. 


Зараз відкрилися чотири зали у Кременчуцькому районі, де зможуть тренуватися не лише діти, а й дорослі. Це зал у Потоках, Омельнику, Ялинцях та Недогарках.  


 


Паралельно з дзюдо навчатимуть сумо та джиу-джитсу


Вольовим рішенням Віталій Середа цього року вирішив розвивати й інші види спорту. 


- Зараз всесвітня тенденція, й види спорту відкриті. Наприклад, японська збірна з дзюдо, яка є законодавцем моди, зараз на тренування запрошує тренерів із бразильського джиу-джитсу, щоб удосконалити боротьбу в партері. Також залучають тренера з танців, який проводить професійний стретчинг - розтяжку, - зауважив керівник СК «Кремень Дзюдо». - Спеціалізацію втрачати не будемо й олімпійський вид спорту - дзюдо, буде в пріоритеті, але ми будемо себе пробувати і в інших єдиноборствах: бразильське джиу-джитсу та сумо. 


Групу з тренувань дорослих будемо орієнтувати на бразильське джиу-джитсу. Цей вид спорту трохи легший за дзюдо, там менше кидків і більше роботи в партері. Організм буде  розвиватися загально, але у більш бережливому режимі, ніж в олімпійському виді спорту. 


Загалом тенденція розвивається в напрямку - чим більше ти розвинений в інших видах спорту, тим краще буде в тебе виходити. Ти береш все краще з інших видів спорту, а потім застосовуєш на практиці проти свого суперника.



Флешмоби та акції, що об'єднують  


Клуб «Кремень Дзюдо» намагається розвиватися всебічно. Дзюдоїсти беруть участь у змаганнях, долучаються до благодійних акцій та розвитку молоді. Так нещодавно спортсмени «Кремень Дзюдо» змагалися у триатлоні, а в кінці вересня братимуть участь у благодійному забігу в Потоках. 


Під час карантину в «Кремень Дзюдо» розробили тренування з конкурсами, яке мало стимулювати юних спортсменів займатися спортом. 


- Ми чудово розуміли, що тренування онлайн неефективні. Діти вдома не бачать конкуренції і їм не цікаво. Тому вирішили зробити 5-6 різних завдань із призами для дітей. Діти вигадували смуги перешкод, як вдома, так і на вулиці, а потім, засікаючи час, долали перешкоди. В завданні стрибати на скакалці діти використовували підручні засоби: дівчинка навіть використала пояс від халату бабусі, щоб виконати завдання. Участь у змаганнях взяли учасники з Полтави, Кобеляк, Миколаєва, Ужгорода та Донецької області, - поділився Віталій.


До 5-річчя клубу в «Кремень Дзюдо» стартував флешмоб, до якого можуть долучитися всі охочі. Для цього необхідно сфотографувати логотип «Кремень Дзюдо» на тлі неймовірної локації. Кременчужани та тренери з інших міст підтримали таку ідею й залишають у групі креативні фотографії.


 

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: дзюдо
компанія «Інтера Люкс»

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