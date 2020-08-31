Від маленьких кроків до великих проєктів: спортклубу «Кремень Дзюдо» 5 років

Сьогодні, 17:01 Переглядів: 190

П’ять років виповнюється спортивному клубу «Кремень Дзюдо». Свій ювілей дзюдоїсти відсвяткують всеукраїнським турніром, який відбудеться 12 вересня у спорткомплексі «Політехнік». Турнір Kremen Сup проводиться на такому ж рівні, як у Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Львові, Одесі та Києві. Адже до Кременчука планує приїхати близько 500 учасників із різних куточків України.



Дзюдоїст сам по собі багатогранний і він може грати у футбол, баскетбол, бігати кроси, зробить акробатику, кросфіт і сретчинг, і це все входить в одне тренування із дзюдо. Дзюдоїст не може бути сильним і не спритним або, навпаки, спритним, але не сильним. Ти мусиш бути різнобічно розвиненим, у цьому й полягає мистецтво східного єдиноборства.









Філософія дзюдо полягає в тому, щоб ти став кращим ніж учора.



- Якщо ти займаєшся, рано чи пізно ти матимеш результат. Зрозуміло, що зараз усі спортсмени націлені на перемогу. З одного боку, це добре, а з іншого - вони сильно перегорають.



Тренування «Кремень Дзюдо» проводяться у трьох залах: на вулиці Київській, у спортзалі льотного коледжу та у школі №19.







Розпочати ніколи не пізно



Віталій Середа працює з юними спортсменами й досвіду роботи з дорослими у нього раніше не було.



- Взимку протягом місяця тренував спецроту поліцейських. Дорослі були як із досвідом в айкідо або дзюдо, так і ті, хто професійно не займався спортом. Підготував чемпіонів для бразильського джиу-джитсу. Дівчина й раніше займалася дзюдо, а після тренувань весною виграла чемпіонат України у Полтаві.





Перші тренування показали, що багато чого не виходить, адже на тренуваннях задіяні не лише інша група м'язів, а всі групи м'язів. Це і вестибулярний апарат, швидкість, швидкісно-силова витривалість. Повноцінне тренування не всі витримували.



У нас, дзюдоїстів, є жарт: «Дзюдо це не шахи, тут думати треба». Якщо над шаховою дошкою в тебе є час розробити стратегію й продумати свої наступні кроки, то у дзюдо ти мусиш реагувати миттєво. При цьому відчувати не лише своє тіло, а й тіло суперників, - розповів керівник «Кремень Дзюдо».



Для дорослих планують проводити тренування двічі на тиждень. Віталій Середа планує виділити час для дорослої групи спортсменів, які прийшли займатися до них не з 4-х років, а у 18, 30, 60 років.



- Це нормальна всесвітня практика, коли на тренування приходять ті, хто раніше не займався спортом. Зараз здоровий спосіб життя стає популярним. У нас, на відміну від фітнесу, людина отримує відпрацювання кидків, силову підготовку, акробатику, гімнастику, розтяжку.



Тренування проходять із 1 вересня у вівторок та четвер у залі на вулиці Київській.







Дзюдо виходить за межі Кременчука



Цього року «Кремень Дзюдо» відкрив ще чотири зали за межами міста. У «Кремень Дзюдо» є досвід роботи спортивного залу за межами Кременчука: тренер їздить до Козельщини, де тренує юних дзюдоїстів.



Зараз відкрилися чотири зали у Кременчуцькому районі, де зможуть тренуватися не лише діти, а й дорослі. Це зал у Потоках, Омельнику, Ялинцях та Недогарках.







Паралельно з дзюдо навчатимуть сумо та джиу-джитсу



Вольовим рішенням Віталій Середа цього року вирішив розвивати й інші види спорту.



- Зараз всесвітня тенденція, й види спорту відкриті. Наприклад, японська збірна з дзюдо, яка є законодавцем моди, зараз на тренування запрошує тренерів із бразильського джиу-джитсу, щоб удосконалити боротьбу в партері. Також залучають тренера з танців, який проводить професійний стретчинг - розтяжку, - зауважив керівник СК «Кремень Дзюдо». - Спеціалізацію втрачати не будемо й олімпійський вид спорту - дзюдо, буде в пріоритеті, але ми будемо себе пробувати і в інших єдиноборствах: бразильське джиу-джитсу та сумо.



Групу з тренувань дорослих будемо орієнтувати на бразильське джиу-джитсу. Цей вид спорту трохи легший за дзюдо, там менше кидків і більше роботи в партері. Організм буде розвиватися загально, але у більш бережливому режимі, ніж в олімпійському виді спорту.



Загалом тенденція розвивається в напрямку - чим більше ти розвинений в інших видах спорту, тим краще буде в тебе виходити. Ти береш все краще з інших видів спорту, а потім застосовуєш на практиці проти свого суперника.







Флешмоби та акції, що об'єднують



Клуб «Кремень Дзюдо» намагається розвиватися всебічно. Дзюдоїсти беруть участь у змаганнях, долучаються до благодійних акцій та розвитку молоді. Так нещодавно спортсмени «Кремень Дзюдо» змагалися у триатлоні, а в кінці вересня братимуть участь у благодійному забігу в Потоках.



Під час карантину в «Кремень Дзюдо» розробили тренування з конкурсами, яке мало стимулювати юних спортсменів займатися спортом.



- Ми чудово розуміли, що тренування онлайн неефективні. Діти вдома не бачать конкуренції і їм не цікаво. Тому вирішили зробити 5-6 різних завдань із призами для дітей. Діти вигадували смуги перешкод, як вдома, так і на вулиці, а потім, засікаючи час, долали перешкоди. В завданні стрибати на скакалці діти використовували підручні засоби: дівчинка навіть використала пояс від халату бабусі, щоб виконати завдання. Участь у змаганнях взяли учасники з Полтави, Кобеляк, Миколаєва, Ужгорода та Донецької області, - поділився Віталій.



До 5-річчя клубу в «Кремень Дзюдо» стартував флешмоб, до якого можуть долучитися всі охочі. Для цього необхідно сфотографувати логотип «Кремень Дзюдо» на тлі неймовірної локації. Кременчужани та тренери з інших міст підтримали таку ідею й залишають у групі креативні фотографії.



