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Кременчужанин пожаловался на хамоватое общение патрульных полицейских

Сьогодні, 16:34 Переглядів: 810 Коментарів: 2

Полицейский припугнул «нашарашить» штрафов

В редакцию «Телеграфа» обратился кременчужанин Дмитрий, который пожаловался на хамоватое общение кременчугских патрульных. Передаем рассказ от первого лица.


«Мы решили поехать в кафе «Ахтамар» на машине и поехали по дороге, которая на фото. И тут мы едем и понимаем - что-то не так. Мы развернулись и выехали оттуда, став на парковке. После пяти минут подъезжает полиция и говорит, что мы проехали под кирпич, который мы искали минут пять и потом нашли. Оказалось, что это пешеходная зона, а «кирпич» висит метра 4 над землей на 1 фонарном столбе. Когда едешь, то его мало того, что не видно, так ещё и кусты, забор закрывают видимость на знак.


 


Мы признали, что да, мы его не увидели. И сказали полицейским, что мы виноваты, но знак там не видно и его закрывают кусты, полицейский начал нам говорить:


- Ты сейчас доиграешься, сейчас тебе штрафов нашарашу сколько, что аж плохо станет... Ну так и всё тогда, знака не видно.


Я реально был в шоке от такого отношения к нам. Нам по 21 году, и мне, и водителю. Я за рулём 3 года уже и права не покупал. И я со своим стажем, так сказать, не увидел тот гребаный знак, который висит на высоте птичьего полета, и увидеть его это нужно специально искать. Этот знак видно только тогда, когда едешь по встречной полосе, а с нашей полосы его закрывает дерево и потом как подъезжаешь поближе, забор не даёт его увидеть.


Это происходило на набережной, что у моста. После того как полицейский сказал эти слова, ему позвонили, и он ушел».


Дмитрий сказал, что админматериалы на друга-водителя никто не составлял.


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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: читататель Дмитрий Джерело відео: читататель Дмитрий
Теги: патрульная полиция кирпич набережная конфликт
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

232
Piton78:
Сьогодні, 17:37

Так це і не дивно 90 відсотків всі такі владу відчули все крила виросли! Шкода, що немає данних поліцая а нашарашить це їм запросто поки такі вибачаюся довбні будуть працювати в поліції не буде ні толку від "реформ" ні порядку ні тим більше поваги до поліції! Начальству тре ба задуматися і дуже сильно!


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Дмитрий:
Сьогодні, 17:54

Лучше б оштрафовали. **** понимает, когда по карману получит.

И за то и за сё.

Детсад какой то, сознательно ездить вдоль пляжа в парке по пешеходной зоне и млеять в свою защиту, что оно знак не видело.


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