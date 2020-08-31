Кременчужанин пожаловался на хамоватое общение патрульных полицейских

Сьогодні, 16:34 Переглядів: 810 Коментарів: 2

В редакцию «Телеграфа» обратился кременчужанин Дмитрий, который пожаловался на хамоватое общение кременчугских патрульных. Передаем рассказ от первого лица.





«Мы решили поехать в кафе «Ахтамар» на машине и поехали по дороге, которая на фото. И тут мы едем и понимаем - что-то не так. Мы развернулись и выехали оттуда, став на парковке. После пяти минут подъезжает полиция и говорит, что мы проехали под кирпич, который мы искали минут пять и потом нашли. Оказалось, что это пешеходная зона, а «кирпич» висит метра 4 над землей на 1 фонарном столбе. Когда едешь, то его мало того, что не видно, так ещё и кусты, забор закрывают видимость на знак.









Мы признали, что да, мы его не увидели. И сказали полицейским, что мы виноваты, но знак там не видно и его закрывают кусты, полицейский начал нам говорить:





- Ты сейчас доиграешься, сейчас тебе штрафов нашарашу сколько, что аж плохо станет... Ну так и всё тогда, знака не видно.





Я реально был в шоке от такого отношения к нам. Нам по 21 году, и мне, и водителю. Я за рулём 3 года уже и права не покупал. И я со своим стажем, так сказать, не увидел тот гребаный знак, который висит на высоте птичьего полета, и увидеть его это нужно специально искать. Этот знак видно только тогда, когда едешь по встречной полосе, а с нашей полосы его закрывает дерево и потом как подъезжаешь поближе, забор не даёт его увидеть.





Это происходило на набережной, что у моста. После того как полицейский сказал эти слова, ему позвонили, и он ушел».





Дмитрий сказал, что админматериалы на друга-водителя никто не составлял.



