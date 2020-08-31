102 захисника України отримали документи на земельні ділянки у Кременчуці

Сьогодні, 16:09 Переглядів: 417

У бюджеті наступного року передбачають видатки на грейдерування доріг у місцях розташування земель, виділених учасникам АТО та їх родинам, проєктування на цих територіях мереж водопостачання та вуличного освітлення

Сьогодні, 2 вересня, міський голова Кременчука Віталій Малецький вручив учасникам АТО проєкти землеустрою щодо відведення земельних ділянок. Всього виготовлено 102 проєкта на земельні ділянки в колишньому парку «Депутатський» та на вулиці Чумацький шлях. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.





З 2016 року в Кременчуці виділили 623 земельні ділянки для передачі у власність інвалідам війни, учасникам бойових дій, членам сімей загиблих учасників бойових дій. За кошти міського бюджету на ці ділянки розробили проєкти землеустрою. Наразі в місті триває робота над формуванням проєкту міського бюджету - 2021, в якому будуть передбачені видатки на грейдерування доріг у місцях розташування земель, виділених учасникам АТО та їх родинам, проєктування на цих територіях мереж водопостачання та вуличного освітлення.