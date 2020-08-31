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Надзвичайні новини, Полтавщина

Під Полтавою потяг на смерть збив юнака

Сьогодні, 15:33 Переглядів: 1 034

 

Поліція встановлює обставини смерті

2 вересня, близько 11.00, до полтавських правоохоронців надійшло повідомлення від чергового вокзалу «Полтава-Київська», що під Полтавою, між залізничними станціями «Шведська могила» та «Яківці», потяг збив людину.


Слідчо-оперативна група відділення №1 поліції Полтави встановила, що під час руху на 336-му кілометрі залізничної дороги (неподалік станції «Яківці») потяг смертельно травмував 18-річного місцевого хлопця.


Як повідомив відділ комунікації поліції Полтавщини, відкрито кримінальне провадження за ст. 276 (Порушення правил безпеки руху, або експлуатації залізничного транспорту) Кримінального кодексу України.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: pl.npu.gov.ua
Теги: потяг поезд Полтава смерть
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