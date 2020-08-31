Під Полтавою потяг на смерть збив юнака

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2 вересня, близько 11.00, до полтавських правоохоронців надійшло повідомлення від чергового вокзалу «Полтава-Київська», що під Полтавою, між залізничними станціями «Шведська могила» та «Яківці», потяг збив людину.





Слідчо-оперативна група відділення №1 поліції Полтави встановила, що під час руху на 336-му кілометрі залізничної дороги (неподалік станції «Яківці») потяг смертельно травмував 18-річного місцевого хлопця.





Як повідомив відділ комунікації поліції Полтавщини, відкрито кримінальне провадження за ст. 276 (Порушення правил безпеки руху, або експлуатації залізничного транспорту) Кримінального кодексу України.