Кременчуцький баскетболіст Анатолій Челован став володарем персня

Сьогодні, 15:02 Переглядів: 464 Коментарів: 1

Ексгравець БК «Кремінь» став переможцем у чемпіонаті УСЛ 3х3

Дуже непростий сезон Української стрітбольної ліги 3х3 2020 завершився 29 серпня яскравим Суперфіналом у Дніпрі. Івент прийняв загалом, разом з кваліфікаційним турніром, 85 команд.





Чемпіонами УСЛ 3х3 2020 в чоловічій категорії стала київська команда BorschService: Кирило Жовтяк, Сергій Волк, Анатолій Челован, Дмитро Кривенко. У команді виступає вихованець кременчуцького баскетболу та ексгравець «Кременя» Анатолій Челован.





На другу сходинку «на зубах» пробилися харків'яни «Базара 0»: Ілля Шутєєв, Влад Чевердін, Максим Мочалов, Костянтин Козорезов. Третіми фінішували запорізько-дніпровські «Бомжі»: Віталій Тельчаров, Сергій Загреба, Михайло Шкода, Володимир Гузь.





Серед жіночих колективів найсильнішими були одеситки під назвою «Богідрак»: Юлія Стразова, Юлія Гладченко, Діана Ящук, Анна Сугак. Друге місце посіла місцева команда Magnum: Дар'я Тимофеєва, Ксенія Афанасьєва, Злата Чорна, Альона Самохвалова. Третє місце також за представницями Дніпра - Ladies: Альона Добровольська, Аріна Болотнікова, Катерина Коломоєць, Валерія Кондратьєва.





В категорії U18 перемогла команда AUX (Полтава, Кременчук): Костянтин Антипов, Самсон Хондожко, Ілля Мельничук, Саша Гузій. Срібло залишилося у гостей зі Львова BC CrossEnduro: Богдан Сим, Данило Ковальчук, Женя Дегопик, Святослав Вахула.





Попри усі негаразди та непорозуміння, 10 відбіркових етапів цього сезону пройшли по усій Україні.