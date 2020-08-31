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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Кременчуцький баскетболіст Анатолій Челован став володарем персня

Сьогодні, 15:02 Переглядів: 464 Коментарів: 1

 

Ексгравець БК «Кремінь» став переможцем у чемпіонаті УСЛ 3х3

Дуже непростий сезон Української стрітбольної ліги 3х3 2020 завершився 29 серпня яскравим Суперфіналом у Дніпрі. Івент прийняв загалом, разом з кваліфікаційним турніром, 85 команд.


Чемпіонами УСЛ 3х3 2020 в чоловічій категорії стала київська команда BorschService: Кирило Жовтяк, Сергій Волк, Анатолій Челован, Дмитро Кривенко. У команді виступає вихованець кременчуцького баскетболу та ексгравець «Кременя» Анатолій Челован. 


На другу сходинку «на зубах» пробилися харків'яни «Базара 0»: Ілля Шутєєв, Влад Чевердін, Максим Мочалов, Костянтин Козорезов. Третіми фінішували запорізько-дніпровські «Бомжі»: Віталій Тельчаров, Сергій Загреба, Михайло Шкода, Володимир Гузь.


Серед жіночих колективів найсильнішими були одеситки під назвою «Богідрак»: Юлія Стразова, Юлія Гладченко, Діана Ящук, Анна Сугак. Друге місце посіла місцева команда Magnum: Дар'я Тимофеєва, Ксенія Афанасьєва, Злата Чорна, Альона Самохвалова. Третє місце також за представницями Дніпра - Ladies: Альона Добровольська, Аріна Болотнікова, Катерина Коломоєць, Валерія Кондратьєва.


В категорії U18 перемогла команда AUX (Полтава, Кременчук): Костянтин Антипов, Самсон Хондожко, Ілля Мельничук, Саша Гузій. Срібло залишилося у гостей зі Львова BC CrossEnduro: Богдан Сим, Данило Ковальчук, Женя Дегопик, Святослав Вахула.


Попри усі негаразди та непорозуміння, 10 відбіркових етапів цього сезону пройшли по усій Україні.

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Автор: Альона Душенко
Теги: баскетбол Анатолій Челован
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

566
romix:
Сьогодні, 17:38

Пора знімати четверту частину трилогії Володар Персня

Ех, і чому я не Спілберх...


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