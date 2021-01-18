Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 18.01.2021 12:00
Підтверджені:
Україна1163716
Кременчук5473
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Україна271651
Кременчук910
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Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу COVID-19 виявили у 10 кременчужан

Вчора, 22:00 Переглядів: 358

Одужало 115 пацієнтів

Сьогодні, 25 січня, у Кременчуці зареєстрували 10 нових випадків захворювання на коронавірус, в тому числі 3 виявлені приватною лабораторією.


Як повідомляє пресслужба мерії, захворіли 2 жінки віком 32 і 43 років та 8 чоловіків віком від 26 до 58 років. Із вперше виявлених випадків захворювання 9 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а один - лікується в інфекційному шпиталі.


Всього в інфекційних шпиталях лікується 50 пацієнтів. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.


Одужало 115 пацієнтів.


Всього зареєстровано 5 622 випадки: одужало 5 089 пацієнтів, померло 155 осіб.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика

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