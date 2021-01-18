За добу COVID-19 виявили у 10 кременчужан

Вчора, 22:00 Переглядів: 358

Сьогодні, 25 січня, у Кременчуці зареєстрували 10 нових випадків захворювання на коронавірус, в тому числі 3 виявлені приватною лабораторією.





Як повідомляє пресслужба мерії, захворіли 2 жінки віком 32 і 43 років та 8 чоловіків віком від 26 до 58 років. Із вперше виявлених випадків захворювання 9 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а один - лікується в інфекційному шпиталі.





Всього в інфекційних шпиталях лікується 50 пацієнтів. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.





Одужало 115 пацієнтів.





Всього зареєстровано 5 622 випадки: одужало 5 089 пацієнтів, померло 155 осіб.