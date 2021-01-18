В кінці робочого дня: як виселяли людей для Кременчуцької ГЕС

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24 січня на youtube-каналі BBC News Україна з'явилось відео «Українська Атлантида. Як виселяли людей для Кременчуцької ГЕС». Будівництво Кременчуцької гідроелектростанції на Дніпрі супроводжувалося виселенням 130 тисяч людей, які жили у 200 селах.



Влада дозволила людям із 200 сіл викопати покійників і перевезти їх із собою на нове місце, або ж зняти хрести з могил, щоб ті не стирчали з води, коли цвинтар затопить. Та не всі погодилися поїхати.







Кременчуцька ГЕС — одна частина так званого «каскаду» із шести гідроелектространцій на Дніпрі. Відтак із майже 1000 км українського русла річки в природному незміненому людиною стані збереглося лише 100 км.



