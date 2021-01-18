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Кременчук

Сильный снег с дождём: на Кременчуг надвигается непогода

Сьогодні, 07:49 Переглядів: 1 458 Коментарів: 1

 

Больше всего осадков ожидается в среду, 27 января

На Кременчуг надвигается непогода – на ближайшие несколько дней синоптики передают сильный снег с дождём, который накроет наш город. Температура снизится до 0°С. Больше всего осадков ожидается в среду, 27 января.


 

По прогнозам Gismeteo, осадки стартуют уже сегодня, 26 января, во второй половине дня, кроме того, к вечеру температура в городе упадёт до 0°С. Апогей непогоды ожидается в среду, 27 января, – сильный снег утром засыпет Кременчуг, а вечером сменится дождём. Снег с дождём продолжит идти и в четверг, 28 января, и в пятницу, 29 января.


 

Sinoptik обещает, что мокрый снег пойдёт 26 января ближе к 17.00. И подобная погода продержится аж до вечера четверга, 28 января. Снег будет периодически сменяться дождём – но сухой погоды в Кременчуге в ближайшие три дня ждать не приходится.


 

Что касается Ventusky, то этот погодный портал даёт самую «сдержанную» картину: сегодня и в четверг, 28 января, прогнозирует лишь кратковременные дожди. А вот среда, 27 января, принесёт в Кременчуг снег с дождём практически на целый день.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: pravda.com.ua
Теги: прогноз погода зима дождь снег

Коментарі: 1

968
antikola:
Сьогодні, 08:08

Не видел шото в прогнозах таких катаклизмов. При таком ветре тем более....


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