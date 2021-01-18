Сильный снег с дождём: на Кременчуг надвигается непогода

Сьогодні, 07:49 Переглядів: 1 458 Коментарів: 1

На Кременчуг надвигается непогода – на ближайшие несколько дней синоптики передают сильный снег с дождём, который накроет наш город. Температура снизится до 0°С. Больше всего осадков ожидается в среду, 27 января.





По прогнозам Gismeteo, осадки стартуют уже сегодня, 26 января, во второй половине дня, кроме того, к вечеру температура в городе упадёт до 0°С. Апогей непогоды ожидается в среду, 27 января, – сильный снег утром засыпет Кременчуг, а вечером сменится дождём. Снег с дождём продолжит идти и в четверг, 28 января, и в пятницу, 29 января.





Sinoptik обещает, что мокрый снег пойдёт 26 января ближе к 17.00. И подобная погода продержится аж до вечера четверга, 28 января. Снег будет периодически сменяться дождём – но сухой погоды в Кременчуге в ближайшие три дня ждать не приходится.





Что касается Ventusky, то этот погодный портал даёт самую «сдержанную» картину: сегодня и в четверг, 28 января, прогнозирует лишь кратковременные дожди. А вот среда, 27 января, принесёт в Кременчуг снег с дождём практически на целый день.