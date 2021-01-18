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Кременчужанин їздив на Chrysler з підробленим техпаспортом

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 551

 

У поліції відкрили кримінальне провадження

Кременчужанин їздив на Chrysler з підробленим техпаспортом. Як повідомляє патрульна поліція Кременчука, 23-річного водія зупинили 24 січня на вулиці Академіка Герасимовича за порушення правил дорожнього руху.


«Під час перевірки документів виявилося, що у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу присутні явні ознаки підробки, а саме: невідповідність нанесення шрифтів, записів та захисних голограм», - розповідають у поліції. 


На місце викликали слідчо-оперативну групу поліції. За фактом підробки документів відкрили кримінальне провадження. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: підробка документів

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