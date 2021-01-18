У поліції відкрили кримінальне провадження
Кременчужанин їздив на Chrysler з підробленим техпаспортом. Як повідомляє патрульна поліція Кременчука, 23-річного водія зупинили 24 січня на вулиці Академіка Герасимовича за порушення правил дорожнього руху.
«Під час перевірки документів виявилося, що у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу присутні явні ознаки підробки, а саме: невідповідність нанесення шрифтів, записів та захисних голограм», - розповідають у поліції.
На місце викликали слідчо-оперативну групу поліції. За фактом підробки документів відкрили кримінальне провадження.
Автор: Юлия Волынская
Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука