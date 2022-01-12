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Кременчук, Полтавщина

Де на Полтавщині вже встановили камери для автофіксації порушень ПДР

Сьогодні, 13:20 Переглядів: 822 Коментарів: 1

 

На трасах області працюють 4 камери

4 камери автоматичної фіксації порушень ПДР встановили на дорогах державного значення у 2021 році. Про це інформує Служба автомобільних доріг у Полтавській області.

Наразі прилади є на двох автошляхах:

  • М-03 Київ-Харків;
  • М-22 Полтава-Олександрія. 

Згідно даних МВС України за статистикою у середньому в Україні щодоби внаслідок ДТП гине 9 осіб, 90 осіб зазнають тілесних ушкоджень. Одна з основних причин ДТП - перевищення швидкості.

Відповідно до вимог ПДР у населених пунктах дозволена швидкість руху не більше 50 км/год. На автомобільних дорогах за межами населених пунктів дозволена швидкість – не більше 90 км/год, на автомобільних дорогах з розділювальною смугою – не більше 110 км/год, на автомагістралях – не більше 130 км/год.

340 грн доведеться заплатити при перевищенні встановлених обмежень швидкості руху на понад 20 км/год, але не більше 50 км/год; 1700 грн – при перевищенні встановлених обмежень швидкості руху більш як на 50 км/год.

Водночас штраф можна зменшити 50%, якщо оплатити його протягом 10 банківських днів з моменту отримання постанови.

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Автор: Альбіна Євладенко
Теги: камери спостереження
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Коментарі: 1

572
ankrem:
Сьогодні, 14:34

Зайти на сайт полиции и дать адреса слабо ?


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