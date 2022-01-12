«На згадку наш 2 клас... учнів, які були тоді і які померли»: ексклюзивне фото часів Голодомору на Полтавщині

Сьогодні, 13:41 Переглядів: 341

Світлина 1933 року

Музей Голодомору опублікував ексклюзивне фото з Полтавщини. На фото учні 2-го класу і вчитель села Постав-Мука у 1933 рік.

На звороті фотографії є напис «...на згадку наш 2 клас... учнів, які були тоді і які померли».

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