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Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

У Кременчуцькому районі зіткнулись дві автівки: є загибла і травмовані (уточнено)

Сьогодні, 10:50 Переглядів: 323 Коментарів: 1

 

Двох учасників аварії госпіталізували

23 грудня на трасі М22 біля Соснівки зіткнулись дві легкові машини — Mitsubishi та ВАЗ. Внаслідок аварії померла жінка, ще двоє водіїв і пасажирка — травмувались.

Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького районного управління поліції.

Зазначили, що жінка померла в лікарні. За попередніми даними, автомобіль Mitsubishi виїхав на зустрічну смугу і врізався у ВАЗ. У поліції наголошують, що у районі дороги наразі дуже слизькі і радять водіям бути обачнішими.

Уточнено:

У райуправлінні зазначили, що загинула водійка Mitsubishi. Травмованих двоє — водій і пасажирка ВАЗ госпіталізовані

0
Автор: Вероніка Білодід
Теги: аварія ДТП
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Коментарі: 1

729
Andron777:
Сьогодні, 12:17

Куди с*уки летять, шо в голові?!


0 0

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