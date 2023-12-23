У Кременчуцькому районі зіткнулись дві автівки: є загибла і травмовані (уточнено)

Сьогодні, 10:50 Переглядів: 323 Коментарів: 1

23 грудня на трасі М22 біля Соснівки зіткнулись дві легкові машини — Mitsubishi та ВАЗ. Внаслідок аварії померла жінка, ще двоє водіїв і пасажирка — травмувались.

Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького районного управління поліції.

Зазначили, що жінка померла в лікарні. За попередніми даними, автомобіль Mitsubishi виїхав на зустрічну смугу і врізався у ВАЗ. У поліції наголошують, що у районі дороги наразі дуже слизькі і радять водіям бути обачнішими.

Уточнено:

У райуправлінні зазначили, що загинула водійка Mitsubishi. Травмованих двоє — водій і пасажирка ВАЗ госпіталізовані