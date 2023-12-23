23 грудня на трасі М22 біля Соснівки зіткнулись дві легкові машини — Mitsubishi та ВАЗ. Внаслідок аварії померла жінка, ще двоє водіїв і пасажирка — травмувались.
Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького районного управління поліції.
Зазначили, що жінка померла в лікарні. За попередніми даними, автомобіль Mitsubishi виїхав на зустрічну смугу і врізався у ВАЗ. У поліції наголошують, що у районі дороги наразі дуже слизькі і радять водіям бути обачнішими.
У райуправлінні зазначили, що загинула водійка Mitsubishi. Травмованих двоє — водій і пасажирка ВАЗ госпіталізовані
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