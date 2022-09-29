Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN

Нова сторінка української економічної історії, у якій національне виробництво стає одним з основних пріоритетів, відкрилася сьогодні у Кременчуці. Разом з тим розпочалася й нова історія Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС , адже на підприємстві відбулася визначна подія — вперше з конвеєра вийшов автомобіль марки DAYUN, зібраний на власних виробничих потужностях.

На заході були присутні: міський голова Віталій Малецький, заступник міського голови Дмитро Кравченко, журналісти місцевих ЗМІ.

Директор Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС Микола Корецький розповів гостям історію створення складального виробництва від ідеї до запуску в роботу. Зокрема він зазначив наступне: «До відкриття складального виробництва нас спонукало прийняття законопроєкту №3739 «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» щодо створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості», який Президент України Володимир Зеленський підписав 12 січня 2022 р. Ним передбачено вдосконалення процедури публічних закупівель шляхом встановлення обов’язкових вимог щодо локалізації виробництва товарів. 14 липня 2022 року Закон набрав чинності. Відтепер комунальну і спеціальну техніку держава зможе купувати тільки у випадку, якщо це український товар або в такому товарі буде не менше 10% вітчизняної складової. Колектив Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС, як національний виробник, з самого початку твердо підтримував та максимально сприяв ініціативі, щодо локалізації виробництва. Для нас, як для вітчизняної компанії, що постійно розвивається, дуже важливі нововведення, спрямовані як на підйом машинобудівної галузі, так і української економіки в цілому.

Наступного року ми плануємо, згідно з вимогами законопроєкту №3739 збільшити відсоток місцевої складової продукції не менш як на 15%, і так щороку збільшувати на 5%, поки не досягне 40%.

Законопроєкт №3739 також продукує зростання кількості робочих місць та збільшення суми надходження коштів від сплати податків.

Наразі прибула перша партія з 50 машинокомплектів (загалом за контрактом буде доставлено 200), які нам надала компанія DAYUN. Збираючи автомобілі вантажопідйомністю від 3,5, до 12 тонн, ми в першу чергу будемо установлювати на їхню базу комунальні надбудови власного виробництва, які користуються популярністю у замовників на ринку України. Це сміттєвози, автовишки, вакуумні, мулососні, каналопромивні автомобілі, аграрні самоскиди тощо.

Разом з реалізацією автомобілів DAYUN в Україні, ми повністю забезпечуємо своїм клієнтам сервіс, гарантійне і післягарантійне обслуговування техніки, ремонт. Наші автомобілі обслуговуються на власних і партнерських СТО по всій території України, а наявність наших мобільних виїзних бригад дозволяє клієнту бути переконаним, що технічна підтримка автомобіля DAYUN буде завжди доступна в будь-якому куточку України. Отже, ми впевнені, що техніка яка виходитиме зі складального виробництва, буде мати попит».

Міський голова Віталій Малецький зазначив: «Важливо те, що у місті Кременчуці традиції машинобудування живуть, розвиваються і сьогодні Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС показав новий підхід. Завдяки програмі Президента, спрямованій на локалізацію виробництва, ми маємо нового виробника автомобільної техніки. Якщо раніше закуповувалося шасі й на нього монтувалося вироблене заводом обладнання, то зараз ці машини будуть збиратися вже в Кременчуці. Це додаткові десятки робочих місць, це податки у місцевий бюджет, це заробітна плата для людей і підтримка нашої громади. Впевнений, що підприємства комунального сектору і не лише міста Кременчука і Полтавщини оцінять цю техніку». Міський голова також повідомив, що сміттєвоз DAYUN, який був придбаний за програмою Полтавської обласної ради на умовах співфінансування для міста Кременчука працює вже два роки. Комунальне підприємство КАТП-1628 дуже задоволене його роботою. Він виконує роботи по приватному сектору, там де досить вузькі проїзди, де треба маневрувати, отже водії задоволені цією машиною.

Директор Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС Микола Корецький провів оглядову екскурсію гостям, які змогли побачити весь процес виробництва техніки: від збору шасі й виготовлення надбудови до її фарбування. Зокрема керівництво міста та журналісти відвідали наступні цехи: заготівельний, зварювальний, фарбувальний та складальний.Результатом заходу став перший автомобіль марки DAYUN, який вийшов з конвеєра складального виробництва.

Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС — одне з небагатьох в Україні підприємств, яке, спеціалізуючись на продажах комунальної, дорожньої та будівельної техніки, має свою виробничу базу. Не дивлячись на складні часи, підприємство продовжує розвивати та вдосконалювати власне виробництво техніки, не зупиняючись, продовжує будівництво нових цехів, оснащуючи їх сучасним надійним обладнанням. На сьогодні, підприємство — один з найбільших виробників комунальної та дорожньої техніки в Україні з серйозним конструкторським потенціалом; сучасним верстатним парком; сервісним центром, оснащеним провідним діагностичним обладнанням і головною рушійною силою — професіоналами високої кваліфікації, які працюють на ринку спецтехніки не один десяток років.

Сьогодні, як ніколи, важливо зберігати та створювати нові робочі місця в Україні та розвивати власне виробництво. Розвиток технологій вимагає все нових кваліфікацій, вмінь і навичок. Лише власне виробництво та промисловість допоможуть Україні виграти війну на економічному фронті, адже продукція українського машинобудування дає роботу та гідну зарплату не лише окремим секторам, а й тисячам суміжників навколо них, які постачають матеріали, запчастини, складові. На одне робоче місце у машинобудуванні приходиться до 10 у суміжних галузях.

Постійно розширюючи свої виробничі можливості, Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС став одним з бюджетоутворювальних підприємств міста Кременчука, створюючи необхідні робочі місця для кременчужан. Запускаючи складальне виробництво шасі DAYUN сьогодні та невпинно розвиваючи власний потенціал, колектив заводу й надалі буде робити все, щоб гідно представляти промисловий Кременчук — батьківщину машинобудування України.



