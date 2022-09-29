У Кременчуці завод «Альфатекс» запустив власне складальне виробництво комунальної техніки

На заводі зібрали перший автомобіль на базі китайського Dayun, який зможе «стати» сміттєвозом, автовишкою, ремонтним авто або солерозкидувачем
Сьогодні, 28 вересня, на кременчуцькому заводі комунальної техніки «Альфатекс» був зібраний перший вантажний автомобіль. Це 8-тонний шасі на базі Dayun, на яке можна встановити будь-яке обладнання виробництва «Альфатексу».
Директор підприємства Микола Корецький показав журналістам виробництво: заготівельний, зварювальний, лако-фарбувальний, токарний, складальний цехи, а також сервісний центр.
Він розповів, що його підприємство підписало контракт із китайським виробником Dayun на поставку 200 машинокомплектів.
— Наразі прибула перша партія з 50 машкомплектів, чекаємо наступні партії. З цією фірмою ми співпрацюємо вже три роки, автомобіль надійний. Тому ми ризикнули відкрити складальне виробництво саме цієї марки, — зазначив директор підприємства.
Міський голова Віталій Малецький, який був присутній на заході, розповів, що місто вже неодноразово закуповувало техніку, і комунальники нею дуже задоволені.
Він також додав, що наразі місто розглядаємо можливість придбання ремонтного авто для КП «Теплоенерго» для обслуговування теплових мереж. Всього потреба - 6 таких машин, щоб оперативно усувати аварії. Машина виробництва «Альфатекс» є на балансі КАТП-1628, водії ними задоволені, адже можна проїхати вузькими проїздами по приватному сектору та не «загрузнути», коли їдеш на сміттєзвалище.
До речі, на заводі показали, як виготовляють місткості для збору сміття — вони обладнані спеціальними пристроями, які пресують сміття та економлять місце.
На «Альфатексі» зауважили, що мають намір співпрацювати з місцевими та українськими виробниками. Так, є домовленість із Кременчуцьким колісним заводом на виробництво коліс, із полтавськими виробниками — гальмівних систем. Також, за словами Миколи Корецького, в Україні та й в області, вистачає виробників гуми, металу тощо.
Загалом на заводі виробляється понад 50 видів комунальної техніки. Серед клієнтів «Альфатексу» — громади Полтавщини, Львівщини, Херсонщини, Сумщини тощо. Потужність виробництва — 250-300 автомобілів на рік. Проте попит на техніку є, потужності працюють попри війну.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер