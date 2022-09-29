У Кременчуці завод «Альфатекс» запустив власне складальне виробництво комунальної техніки

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 188

На заводі зібрали перший автомобіль на базі китайського Dayun , який зможе « стати » сміттєвозом, автовишкою, ремонтним авто або солерозкидувачем

Сьогодні, 28 вересня, на кременчуцькому заводі комунальної техніки «Альфатекс» був зібраний перший вантажний автомобіль. Це 8-тонний шасі на базі Dayun, на яке можна встановити будь-яке обладнання виробництва «Альфатексу».

Директор підприємства Микола Корецький показав журналістам виробництво: заготівельний, зварювальний, лако-фарбувальний, токарний, складальний цехи, а також сервісний центр.

— Ми почали самостійно складати вантажівки потужністю від 3,5 до 12 тонн, на шасі яких можна встановити виготовлені на нашому заводі сміттєвози, автовишки, самоскидальне обладнання, обладнання для асенізації, автогідропідйомники, ремонтні будки, соле- та піскорозкидувачі тощо, — розповів Микола Корецький. — Загалом це — 70 видів обладнання.

Він розповів, що його підприємство підписало контракт із китайським виробником Dayun на поставку 200 машинокомплектів.

— Наразі прибула перша партія з 50 машкомплектів, чекаємо наступні партії. З цією фірмою ми співпрацюємо вже три роки, автомобіль надійний. Тому ми ризикнули відкрити складальне виробництво саме цієї марки, — зазначив директор підприємства.

Міський голова Віталій Малецький, який був присутній на заході, розповів, що місто вже неодноразово закуповувало техніку, і комунальники нею дуже задоволені.

— Якщо раніше «Альфатекс» закуповував шасі й встановлював вироблене з листового матеріалу обладнання, то зараз ці машини будуть збиратись у Кременчуці. Фактично ми маємо нового виробника комунальної техніки у нашому місті. Це створить додатково десятки робочих місць та підтримає Кременчуцьку громаду, — каже Віталій Малецький.

Він також додав, що наразі місто розглядаємо можливість придбання ремонтного авто для КП «Теплоенерго» для обслуговування теплових мереж. Всього потреба - 6 таких машин, щоб оперативно усувати аварії. Машина виробництва «Альфатекс» є на балансі КАТП-1628, водії ними задоволені, адже можна проїхати вузькими проїздами по приватному сектору та не «загрузнути», коли їдеш на сміттєзвалище.

До речі, на заводі показали, як виготовляють місткості для збору сміття — вони обладнані спеціальними пристроями, які пресують сміття та економлять місце.

— До початку складального виробництва нас спонукав підписаний президентом Закон №3739 щодо локалізації виробництва. Згідно з ним, для участі у державних закупівлях держава зможе купувати тільки у випадку, якщо він вироблений в Україні або у товарі — не менше 10% місцевої складової, — розповів Микола Корецький. — Наше підприємство — одне з небагатьох в Україні спеціалізується на продажах комунальної, дорожньої й будівельної техніки, має свою виробничу базу.

На «Альфатексі» зауважили, що мають намір співпрацювати з місцевими та українськими виробниками. Так, є домовленість із Кременчуцьким колісним заводом на виробництво коліс, із полтавськими виробниками — гальмівних систем. Також, за словами Миколи Корецького, в Україні та й в області, вистачає виробників гуми, металу тощо.

Загалом на заводі виробляється понад 50 видів комунальної техніки. Серед клієнтів «Альфатексу» — громади Полтавщини, Львівщини, Херсонщини, Сумщини тощо. Потужність виробництва — 250-300 автомобілів на рік. Проте попит на техніку є, потужності працюють попри війну.