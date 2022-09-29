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Кременчук, Бізнес/Робота

У Кременчуці завод «Альфатекс» запустив власне складальне виробництво комунальної техніки

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 188

 
На заводі зібрали перший автомобіль на базі китайського Dayun, який зможе «стати» сміттєвозом, автовишкою, ремонтним авто або солерозкидувачем

Сьогодні, 28 вересня, на кременчуцькому заводі комунальної техніки «Альфатекс» був зібраний перший вантажний автомобіль. Це 8-тонний шасі на базі Dayun, на яке можна встановити будь-яке обладнання виробництва «Альфатексу».

Директор підприємства Микола Корецький показав журналістам виробництво: заготівельний, зварювальний, лако-фарбувальний, токарний, складальний цехи, а також сервісний центр. 

— Ми почали самостійно складати вантажівки потужністю  від 3,5 до 12 тонн, на шасі яких можна встановити виготовлені на нашому заводі сміттєвози, автовишки, самоскидальне обладнання, обладнання для асенізації, автогідропідйомники, ремонтні будки, соле- та піскорозкидувачі тощо, — розповів Микола Корецький. — Загалом це — 70 видів обладнання.

Він розповів, що його підприємство підписало контракт із китайським виробником  Dayun на поставку 200 машинокомплектів. 

— Наразі прибула перша партія з 50 машкомплектів, чекаємо наступні партії. З цією фірмою ми співпрацюємо вже три роки, автомобіль надійний. Тому ми ризикнули відкрити складальне виробництво саме цієї марки, — зазначив директор підприємства. 

Міський голова Віталій Малецький, який був присутній на заході, розповів, що місто вже неодноразово закуповувало техніку, і комунальники нею дуже задоволені.  

— Якщо раніше «Альфатекс» закуповував шасі й встановлював вироблене з листового матеріалу обладнання, то зараз ці машини будуть збиратись у Кременчуці. Фактично ми маємо нового виробника комунальної техніки у нашому місті. Це створить додатково десятки робочих місць та підтримає Кременчуцьку громаду, — каже Віталій Малецький.

Він також додав, що наразі місто розглядаємо можливість придбання ремонтного авто для  КП «Теплоенерго» для обслуговування теплових мереж. Всього потреба - 6 таких машин, щоб оперативно усувати аварії. Машина виробництва «Альфатекс» є на балансі КАТП-1628, водії ними задоволені, адже можна проїхати вузькими проїздами по приватному сектору та не «загрузнути», коли їдеш на сміттєзвалище. 

До речі, на заводі показали, як виготовляють місткості для збору сміття — вони обладнані спеціальними пристроями, які пресують сміття та економлять місце.  

До початку складального виробництва нас спонукав підписаний президентом Закон №3739 щодо локалізації виробництва. Згідно з ним, для участі у державних закупівлях держава зможе купувати тільки у випадку, якщо він вироблений в Україні або у товарі — не менше 10% місцевої складової, — розповів Микола Корецький. Наше підприємство — одне з небагатьох в Україні спеціалізується на продажах комунальної, дорожньої й будівельної техніки, має свою виробничу базу. 

На «Альфатексі» зауважили, що мають намір співпрацювати з місцевими та українськими виробниками. Так, є домовленість із Кременчуцьким колісним заводом на виробництво коліс, із полтавськими виробниками — гальмівних систем. Також, за словами Миколи Корецького, в Україні та й в області, вистачає виробників гуми, металу тощо. 

Загалом на заводі виробляється понад 50 видів комунальної техніки. Серед клієнтів «Альфатексу» — громади Полтавщини, Львівщини, Херсонщини, Сумщини тощо. Потужність виробництва — 250-300 автомобілів на рік. Проте попит на техніку є, потужності працюють попри війну. 

Фото: Артем Коваленко
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Автор: Олеся Данилова Фото: Артем Коваленко Відео: Артем Коваленко
Теги: Альфатекс виробництво автомобілі Микола Корецький
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