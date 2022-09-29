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Кременчук, Спорт, Топ-новина

«Кремінь» кращий у перехопленнях, а «Гірник-Спорт» у відборах: мовою цифр Wyscout

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 82

 Статистика ігор команд з Кременчуцького району за останні два тури

Завдяки компанії Wyscout проаналізували останні два тури команд з Кременчуцького району: «Кремінь» з Кременчука та «Гірник-Спорт» з Горішніх Плавнів. Тим паче у попередньому турі команди зіграли між собою в історичному матчі. «Кремінь» завоював найбільшу перемогу у Першій лізі, а «Гірник-Спорт» отримав найбільшу поразку за всю свою історію.

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Результати 5 туру: «Полтава» - «Кремінь» - 2:0 та «Гірник-Спорт» - «Оболонь» - 2:0

«Кремінь» у Полтаві проти однойменної команди СК «Полтава», за даними Wyscout, увійшов у 5 кращих команд за кількістю завданих ударів. Кременчуцька команда менше володіла м'ячем. На відміну від полтавців могла забити з кутового, проте не скористалася можливістю.

«Кремінь» у порівнянні з «Полтавою» більше фолив - 19 проти 7. За статистикою «синьо-білі» були одними з кращих у передачах в останню чверть поля, виконували передачі з просуванням та робили глибокі передачі.

 

У матчі проти одного з лідерів Першої ліги київською «Оболонню» команда Ігоря Жабченка була кращою за відборами і підбираннями м'яча. Про що говорять цифри на платформі Wyscout та результатами на табло.

За верховими єдиноборствами лідерство в групі «Б» отримав «Гірник-Спорт» (83/44). Проте втрат вистачало. 144 рази втрачали м'яч «гірники». Це найгірший показник не лише в групі «Б», а й загалом у Першій лізі.

Цікаво, що «Гірник-Спорт» у порівнянні з «Оболонню» менше володів м'ячем, проте наніс 12 ударів у сторону воріт киян, 4 з них прийшлися у створ воріт. «Гірники» у цьому показнику поступилися лише ЛНЗ - 19.

«Гірник-Спорт» у грі з «Оболонню» був кращим у єдиноборствах в атаці, верхових єдиноборствах, а також єдиноборствах за нейтральний м'яч.

Щодо індивідуальних номінацій, то нападник Владислав Горбаченко став кращим у єдиноборствах. А ось у боротьбі за м'яч на «другому поверсі» одразу двоє «гірників» увійшли в трійку кращих: Владислав Горбаченко та Данило Хондак. До речі, Данило також добре зіграв у відборах.

 

Результати 4 туру: «Кремінь» - «Гірник-Спорт» - 7:0

Попередній матч — дербі з «Кременем» став одним з тих, які переглянула велика кількість глядачів. За даними ПФЛ, понад 100 тисяч глядачів зібралося на каналі ПФЛ 18 вересня, коли у 4 турі грали Діназ – Карпати, Буковина – Прикарпаття (0:1) та Кремінь – Гірник-Спорт (7:0).

Навіть на фоні розгромної поразки від «Кременя», індивідуальну майстерність проявили двоє «гірників». Якщо говорити мовою цифр, то Сулейман Сейтхалілов потрапив у 10 кращих за обводками та єдиноборстві в атаці, а Цвіренко Максим у відборах та підкатах.

 

За даними Wyscout «Кремінь» у матчі з «гірниками» увійшов у трійку кращих в передачах, володінні м'ячем, глибоких передачах та інтенсивності пресинга.

Одразу двоє гравців «Кременя» увійшли у збірну туру, яку очолив наставник «синьо-білих» Роман Локтіонов:

Давронбек Азізов — лівий захисник. На флангах кременчужани досягли тотальної переваги, і якщо Агапов і Товкач на правому фланзі заробили гол+пас, змінюючи один одного, то Азізов сам виявився причетним відразу до кількох голів. Сам забив прямим ударом зі штрафного другий м’яч для Гірника-Спорт, а потім відзначився в підіграші – неодноразово швидкі атаки розганяв саме Давронбек, в тому числі сьому результативну комбінацію.
Денис Галата – нападник. Абсолютно неймовірний матч видали кременчуцькі молоді футболісти, а MVP матчу став їхній капітан – Галата. Після передач всюдисущого відтягнутого нападника забивали Фальковський, Глоба та Галоян, а сам він реалізував пенальті. Чотири з семи голів у дербі Полтавщини відбулися за безпосередньої участі Дениса, тепер він лідер у списку «гол+пас» із шістьма очками за три матчі.
Роман Локтіонов — тренер туру. Кременчуцька команда – наймолодша в Першій лізі цього сезону, з усім тим, виграла три з чотирьох матчів на старті й не припиняє дивувати. Гірник-Спорт, хай і оновлений і вимушено омолоджений, очолюється досвідченим тренерським штабом і має своє ігрове обличчя. Майже 10 років не програвав з розгромним рахунком своїм географічним сусідам. Тож той розгром, який Кремінь учинив у цьому матчі, небуденна подія та пам’ятна перемога, яка залишиться в історії на багато років.

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь Гірник-Спорт
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