Кременчуцька РВА про оперативну ситуацію: пожежі, ДТП та повідомлення про замінування

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 192

Минулої доби на Кременчуччині було відносно мало правопорушень, але багато надзвичайних подій

Кременчуцька районна військова адміністрація повідомила про оперативну ситуацію у районі за минулу добу. Вчора поліція зафіксувала відносно мало правопорушень, а от рятувальникам ДСНС довелося попрацювати.

Минулої доби громадяни лише двічі викликали поліцію для приборкання осіб у нетверезому стані. Щодо одного з порушників правоохоронці склали адмінпротокол про домашнє насильство.

Поліцейські не затримали жодного водія за керування автомобілем напідпитку. Такого не було протягом кількох місяців. Зазвичай поліцейські щодня затримують від 2 до 5 п’яних водіїв.

Водночас правоохоронці затримали одного громадянина за зберігання наркотичних речовин. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 309 ККУ.

Кременчуцьке районне управління ДСНС повідомляє про дві пожежі, які сталися у районі. Вчора загорілася господарча будівля у Кременчуці на вулиці Козацька та горів житловий будинок в селі Омельник на вулиці Гагаріна. Обидві пожежі погасили розрахунки ДСНС.

Вчора увечері в Кременчуці на перехресті вулиць Шевченка та Миколаївської сталося ДТП. Рятувальники також виїжджали в Лікарню відновленого лікування для забезпечення протипожежного стану через повідомлення про «замінування», яке не підтвердилось.