У Кременчуці меморіальною дошкою увіковічнили пам'ять про колишнього міського голову Анатолія Вербіна

Вчора, 28 вересня, напередодні Дня міста у Кременчуці відкрили меморіальну дошку на честь колишнього очільника міста Анатолія Васильовича Вербіна. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Розташували її на будинку вул. Гоголя, 1, де він мешкав із 1980 по 1990 р. Наразі там проживає його родина. Вчора йому б мало виповнитися 85 років.
За роки його керівництва збудовано навчально-лабораторний корпус нашого університету, приміщення педучилища, четверта поліклініка, будинок дитини, психоневрологічний санаторій «Славутич», приміщення санепідемстанції, станції швидкої медичної допомоги, машинобудівний технікум з гуртожитком, станція юних техніків, наркологічний диспансер, дві жіночі консультації, стоматполіклініки, в тому числі й дитяча, госпіталь інвалідів війни, медсанчастина НПЗ, училище №7 з гуртожитком, п’ять дитсадків, чотири школи (1, 6, 30, 31), будинок побуту на Молодіжному, швейна фабрика, тролейбусне депо, бульвар Пушкіна і навіть приміщення міської ради та багато іншого.
Меморіальну дошку відкрили чинний міський голова Кременчука Віталій Малецький та дружина Людмила Вербіна у присутності рідних, колег та друзів Анатолія Васильовича.
Раніше ми писали, що у Кременчуці відкрили меморіальну дошку військовій Крістіні Зосімовій.
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№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер