Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Кременчук

У Кременчуці меморіальною дошкою увіковічнили пам'ять про колишнього міського голову Анатолія Вербіна

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 261

 

Знаходиться вона на будинку по вул. Гоголя, 1

Вчора, 28 вересня, напередодні Дня міста у Кременчуці відкрили меморіальну дошку на честь колишнього очільника міста Анатолія Васильовича Вербіна. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Розташували її на будинку вул. Гоголя, 1, де він мешкав із 1980 по 1990 р. Наразі там проживає його родина. Вчора йому б мало виповнитися 85 років.

— Анатолій Вербін керував Кременчуком із травня 1980 до червня 1986 року. Приділяв велику увагу розвитку соціальної інфраструктури, створенню нових робочих місць для кременчужан, комфортних умов для життя та відпочинку мешканців Кременчука, — йдеться у повідомленні.

За роки його керівництва збудовано навчально-лабораторний корпус нашого університету, приміщення педучилища, четверта поліклініка, будинок дитини, психоневрологічний санаторій «Славутич», приміщення санепідемстанції, станції швидкої медичної допомоги, машинобудівний технікум з гуртожитком, станція юних техніків, наркологічний диспансер, дві жіночі консультації, стоматполіклініки, в тому числі й дитяча, госпіталь інвалідів війни, медсанчастина НПЗ, училище №7 з гуртожитком, п’ять дитсадків, чотири школи (1, 6, 30, 31), будинок побуту на Молодіжному, швейна фабрика, тролейбусне депо, бульвар Пушкіна і навіть приміщення міської ради та багато іншого.

Меморіальну дошку відкрили чинний міський голова Кременчука Віталій Малецький та дружина Людмила Вербіна у присутності рідних, колег та друзів Анатолія Васильовича.

Раніше ми писали, що у Кременчуці відкрили меморіальну дошку військовій Крістіні Зосімовій.

0
Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: kremen.gov.ua
Теги: меморіальна дошка Анатолій Вербін Кременчуцька міська рада міський голова
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 38 від 22 вересня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 37 від 15 вересня 2022

№ 36 від 8 вересня 2022

№ 35 від 1 вересня 2022

№ 34 від 26 серпня 2022

№ 33 від 18 серпня 2022

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

№ 30 від 28 липня 2022

№ 29 від 21 липня 2022

№ 28 від 14 липня 2022

№ 27 від 7 липня 2022

№ 26 від 30 червня 2022

Всі pdf

Вверх