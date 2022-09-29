У Кременчуці меморіальною дошкою увіковічнили пам'ять про колишнього міського голову Анатолія Вербіна

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Знаходиться вона на будинку по вул. Гоголя, 1

Вчора, 28 вересня, напередодні Дня міста у Кременчуці відкрили меморіальну дошку на честь колишнього очільника міста Анатолія Васильовича Вербіна. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Розташували її на будинку вул. Гоголя, 1, де він мешкав із 1980 по 1990 р. Наразі там проживає його родина. Вчора йому б мало виповнитися 85 років.

— Анатолій Вербін керував Кременчуком із травня 1980 до червня 1986 року. Приділяв велику увагу розвитку соціальної інфраструктури, створенню нових робочих місць для кременчужан, комфортних умов для життя та відпочинку мешканців Кременчука, — йдеться у повідомленні.

За роки його керівництва збудовано навчально-лабораторний корпус нашого університету, приміщення педучилища, четверта поліклініка, будинок дитини, психоневрологічний санаторій «Славутич», приміщення санепідемстанції, станції швидкої медичної допомоги, машинобудівний технікум з гуртожитком, станція юних техніків, наркологічний диспансер, дві жіночі консультації, стоматполіклініки, в тому числі й дитяча, госпіталь інвалідів війни, медсанчастина НПЗ, училище №7 з гуртожитком, п’ять дитсадків, чотири школи (1, 6, 30, 31), будинок побуту на Молодіжному, швейна фабрика, тролейбусне депо, бульвар Пушкіна і навіть приміщення міської ради та багато іншого.

Меморіальну дошку відкрили чинний міський голова Кременчука Віталій Малецький та дружина Людмила Вербіна у присутності рідних, колег та друзів Анатолія Васильовича.

Раніше ми писали, що у Кременчуці відкрили меморіальну дошку військовій Крістіні Зосімовій.