Загадкові обставини: у Кременчуці один чоловік підкинув іншому підозрілий предмет

27 вересня, близько 18.00, до поліції звернувся 45-річний кременчужанин і повідомив, що знайшов у дворі підозрілі предмети. Про це сповістило Кременчуцьке районне управління поліції. Окрім того, він розповів про конфлікт з місцевим мешканцем.
На місце події прибула слідчо-оперативна група та наряди патрульної поліції. Правоохоронці першочергово оглянули прибудинкову територію. На дровах поліція знайшла та вилучила саморобний металевий пристрій, який оглянули експерти-криміналісти.
Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 129 (Погроза вбивством) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді арешту на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до 2 років. Тривають слідчі дії.
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№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер