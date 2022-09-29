Фотофакт: кременчужани скаржаться на відсутність доріг у дворах

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28 вересня до редакції звернувся читач Богдан, обурений станом асфальту у дворах на Першому Занасипі. Чоловік запевняє, що ситуація не міняється роками, хіба погіршується.

Нагадаємо, на капремонт внутрішньоквартальних проходів та проїздів у міському бюджеті на 2022 рік було закладено 4 млн 276 тис. грн. Це окрема стаття витрат від суми, передбаченої на ремонт та утримання міських доріг.