Фотофакт: кременчужани скаржаться на відсутність доріг у дворах

28 вересня до редакції звернувся читач Богдан, обурений станом асфальту у дворах на Першому Занасипі. Чоловік запевняє, що ситуація не міняється роками, хіба погіршується.
Нагадаємо, на капремонт внутрішньоквартальних проходів та проїздів у міському бюджеті на 2022 рік було закладено 4 млн 276 тис. грн. Це окрема стаття витрат від суми, передбаченої на ремонт та утримання міських доріг.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер