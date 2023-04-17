Діти з особливими потребами отримали великодні вітання та підтримку

У це світле свято, поки одні конфесії відбирають у інших церкви та храми, я, як прихожанин УПЦ, вирішив зробити невелике свято дітям з особливими можливостями. Адже церква УПЦ, до якої я відношусь, вчить мене любові, прощенню, смиренню та терпінню.

Зараз багато хто вивчив три нових слова «диптих-томос-статут» і про нашу Церкву говорять тільки з позицій цього трикутника. Але ніхто на жаль не говорить про любов до ближнього, про смирення та про те, що кожен християнин повинен шість днів працювати, а сьомий Богові віддати.





Бог є любов і той, хто перебуває в любові, перебуває у Богові, і Бог перебуває в ньому.





Отже, великодні подарунки отримали понад 60 сімей дітей з особливими потребами Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім».





Особливі діти потребують особливої уваги та турботи, тому ми повинні брати на себе відповідальність за те, щоб наші маленькі громадяни відчували, що їх пам'ятають та піклуються про них.





Свято Великодня — це час, коли ми можемо знову нагадати один одному про те, що ми не самі, що ми здатні підтримувати один одного та допомагати в складних життєвих ситуаціях.





Світле Воскресіння заведено наповнювати добрими справами, збагачуватися духовно, допомагати ближньому, дарувати надію і підтримувати віру в серцях на щасливе і радісне майбутнє.





Всупереч труднощам та проблемам, які сьогодні турбують кожного українця, давайте будемо добрішими, милосерднішими, більш терплячими та благороднішими один до одного. Кожна добра справа, зроблена однією людиною на користь іншої, є гідною в очах Господніх і з часом обов’язково воздасться їй сторицею. Пам’ятаймо про це повсякчас.























