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Для отримання громадянства України тепер треба складати іспити

Сьогодні, 09:05 Переглядів: 203

 Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що передбачає складання іспитів з основ Конституції, історії України та на рівень володіння державною мовою як умову для отримання громадянства України, повідомляє Інтерфакс Україна

Документ передбачає, що умовами прийняття до громадянства України іноземців/людей без громадянства є знання основ Конституції та історії України, а також володіння державною мовою і обов'язкове складання іспитів із цих предметів.

Згідно з пропонованим нововведенням до законодавства, іноземець/особа без громадянства, який бажає набути українське громадянство, письмово подає заяву про те, що в разі набуття громадянства він зобов'язується скласти іспити з основ Конституції України, історії країни, на рівень володіння державною мовою і впродовж двох років надати документи про складання таких іспитів.

Водночас закон пропонує запровадити особливі умови набуття громадянства для осіб, які мають визначні заслуги перед Україною, становлять державний інтерес для України, проходять військову службу за контрактом у Збройних силах України, зокрема відзначені нагородою, або тих, хто отримав посвідку на тимчасове проживання. Такі особи будуть зобов'язані протягом двох років з моменту прийняття до громадянства України скласти іспити з основ Конституції, історії України, на рівень володіння державною мовою.

Документ передбачає, що невиконання зобов'язань щодо складання іспитів є підставою для втрати громадянства.

Як повідомлялося, законопроєкт ініціював прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Документ було зареєстровано у Верховній Раді 28 липня 2022 року. В першому читанні ВР прийняла законопроєкт 18 жовтня, а в цілому - 21 березня.

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Автор: Олеся Данилова
Теги: громадянство України закон
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