«Полтаваобленерго» підозрюють у необгрунтованій вартості послуг на використання опор для освітлення

Сьогодні, 10:04 Переглядів: 213

АТ «Полтаваобленерго» могло використовувати необгрунтовану вартість послуг з використання опор ліній електропередачі для розміщення вуличного освітлення, Антимонопольний комітет (АМКУ) розпочав розслідування. Про це йдеться в повідомленні Східного міжобласного територіального відділення АМКУ.

Зокрема, під час укладання договорів з органами місцевого самоврядування, які є споживачами послуг, «Полтаваобленерго» в період з 01.05.2020 по 31.07.2022 включно не здійснювало розрахунок вартості послуги з доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики з розміщення вуличного освітлення для органів місцевого самоврядування з урахуванням економічно-обґрунтованих витрат на її надання.

«Натомість товариство розраховувало вартість цієї послуги на підставі Методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта електроенергетики від 10.12.2018 № 622, що призвело до встановлення економічно необґрунтованої вартості послуги», - йдеться в повідомленні.

Тож в АМКУ вважають, що містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції – а саме ознаки зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку, у зв'язку з чим 12 квітня 2023 року розпочали розгляд справи щодо товариства.



