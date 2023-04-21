Як кременчужанам дістатися до кладовищ 23 квітня

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У поминальний день обіцяють збільшити кількість транспорту на маршрутах

У неділю, 23 квітня, збільшиться кількість громадського транспорту на маршрутах, які проходять поряд з кладовищами та курсують до них. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

На Деївське кладовище

з Раківки - 8.00; 9.00; 10.00; 11.00; 12.00;

з Центру - 8.00 (за наявності пасажирів); 9.00; 10.00; 11.00.

Автобус №4 курсуватиме 22 та 24 квітня з вулиці Правобережна о 9.45, а з Деївського кладовища об 11.00.

На Реївське кладовище

маршрути №17 та №1 за своїм звичайним маршрутом;

маршрут №15 з відповідною табличкою;

маршрут №30 з 10.00 до 13.00 з відповідною табличкою.

На кладовище в Малій Кохнівці

маршрут №117 за своїм звичайним маршрутом;

маршрут №28 - частково задіяні автобуси від кінцевої зупинки вулиця Давида Кострова.

На Свіштовське кладовище курсуватимуть

тролейбусні маршрути. №2 (5), №3Б, №6, №15Б+, №26А+, №28А+;

автобуси по маршруту №25;

маршрут №15, №17, №3Б за своїм звичайним маршрутом.

Поминальні дні на Свіштовському кладовищі транспорт підвозитиме людей до місць поховань.