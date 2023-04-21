На погашення боргів по утриманню парка «Кагамлицький» мерія Кременчука виділила 101 тисячу грн

Сьогодні, 18:02 Переглядів: 225

Депутати затвердили рішення міськвиконкому про виділення коштів на виконання зобов’язань парку, які виникли у 2020-2021 роках

На утримання та благоустрій регіонального ландшафтного парку «Кагамлицький» зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади виділяється 101 594 грн. Відповідне рішення виконавчого комітету щодо виділення коштів затвердили депутати Кременчуцької міської ради на позачерговій ХІХ сесії, яка пройшла 21 квітня. Рішення ухвалене після звернення керівника парку щодо потреби у виконанні зобов’язань регіонального ландшафтного парку «Кагамлицький», які виникли у 2020-2021 роках. У мерії Кременчука анонсували скорочення адміністрацій міських парків

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