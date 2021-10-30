У мерії Кременчука анонсували скорочення адміністрацій міських парків

Сьогодні, 10:34 Переглядів: 438

Після засідання виконкому 29 жовтня ЗМІ поставили онлайн запитання міському голові. Одне з них стосувалося оптимізації у комунальних закладах. Журналісти зауважили, що скорочуються бібліотеки, є інформація про скорочення на станціях юних натуралістів та техніків. Але можна оптимізувати й парки — це теж заходи з економії.

Міський голова Віталій Малецький погодився та заявив, що оптимізація стосуватиметься і парків.

- Учора по парках було перше читання бюджету. За його результатами ми деяких директорів поміняємо, - заявив міський голова.

Коли саме парки почнуть оптимізувати, він не уточнив.

Зараз у Кременчуці у кожного парку (як комунального підприємства) окрема адміністрація на чолі з директором це такі парки:

парк Придніпровський;

парк Миру;

«Міський сад»;

«Крюківський»;

«Кагамлицький».

Свого часу (у 2016 році, за першої каденції мера Малецького) депутати Кременчуцької міськради дали дозвіл на створення окремих комунальних підприємств, які опікуються парками. Тоді при обговореннях була альтернативна пропозиція — створити єдину дирекцію парків та зекономити на адмініструванні. Але цей варіант не пройшов. На депутатських комісіях при створенні цих КП лунало, що вони зароблятимуть гроші — проте на даний час вони не самоокупні, натомість беруть гроші з бюджету на зарплату персоналу, відповідно до міських програм утримання парків як комунальних підприємств.

До речі, у інших містах є практика, коли єдине підприємство відповідає за всі парки. Наприклад, у Черкасах це КП «Дирекція парків».