Команда поліції Полтавщини із собаками змагалися у Відкритому чемпіонаті з багатоборства

Сьогодні, 11:03 Переглядів: 220

Вітаємо правоохоронців з 4 місцем на змаганнях

На Житомирщині пройшов Відкритий чемпіонат з багатоборства кінологів. Поліцейські та їх чотирилапі напарники з усієї України змагалися за звання кращих. 25 команд, 7 видів випробувань та 3 дні запеклої боротьби.

Правоохоронці змагалися у подоланні смуги перешкод, слідовій та пошуковій роботі, вибірці людей та речей і затриманні умовних правопорушників.

Представляли поліцію Полтавщини молодший інспектор-кінолог Олександр Калінічев зі службовою собакою Радж та тренер старший інспектор-кінолог Олександр Лях.

За результатами кожного з етапів чемпіонату визначено кращих.

Переможцями у загальному заліку за результатами усіх етапів Відкритого чемпіонату НПУ з багатоборства кінологів стали: І місце – Валерій Сеньків (Івано-Франківська область) зі службовим собакою Алтаєм; ІІ місце – Томас Зіньгіс (Одеська область) зі службовим псом Байрою; ІІІ місце – Євген Косенко (Харківська область) зі службовим собакою Кликом.

Команда ГУНП в Полтавській області виборола 4-те місце в загальному заліку серед 25 команд.