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Команда поліції Полтавщини із собаками змагалися у Відкритому чемпіонаті з багатоборства

Сьогодні, 11:03 Переглядів: 220

 

Вітаємо правоохоронців з 4 місцем на змаганнях

На Житомирщині пройшов Відкритий чемпіонат з багатоборства кінологів. Поліцейські та їх чотирилапі напарники з усієї України змагалися за звання кращих. 25 команд, 7 видів випробувань та 3 дні запеклої боротьби. 

Правоохоронці змагалися у подоланні смуги перешкод, слідовій та пошуковій роботі, вибірці людей та речей і затриманні умовних правопорушників.

 

Представляли поліцію Полтавщини молодший інспектор-кінолог Олександр Калінічев зі службовою собакою Радж та тренер старший інспектор-кінолог Олександр Лях.

За результатами кожного з етапів чемпіонату визначено кращих.

Переможцями у загальному заліку за результатами усіх етапів Відкритого чемпіонату НПУ з багатоборства кінологів стали:  І місце – Валерій Сеньків (Івано-Франківська область) зі службовим собакою Алтаєм; ІІ місце – Томас Зіньгіс (Одеська область) зі службовим псом Байрою; ІІІ місце – Євген Косенко (Харківська область) зі службовим собакою Кликом.

Команда ГУНП в Полтавській області виборола 4-те місце в загальному заліку серед 25 команд. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: поліція кінолог
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