Команда поліції Полтавщини із собаками змагалися у Відкритому чемпіонаті з багатоборства

На Житомирщині пройшов Відкритий чемпіонат з багатоборства кінологів. Поліцейські та їх чотирилапі напарники з усієї України змагалися за звання кращих. 25 команд, 7 видів випробувань та 3 дні запеклої боротьби.
Правоохоронці змагалися у подоланні смуги перешкод, слідовій та пошуковій роботі, вибірці людей та речей і затриманні умовних правопорушників.
Представляли поліцію Полтавщини молодший інспектор-кінолог Олександр Калінічев зі службовою собакою Радж та тренер старший інспектор-кінолог Олександр Лях.
За результатами кожного з етапів чемпіонату визначено кращих.
Переможцями у загальному заліку за результатами усіх етапів Відкритого чемпіонату НПУ з багатоборства кінологів стали: І місце – Валерій Сеньків (Івано-Франківська область) зі службовим собакою Алтаєм; ІІ місце – Томас Зіньгіс (Одеська область) зі службовим псом Байрою; ІІІ місце – Євген Косенко (Харківська область) зі службовим собакою Кликом.
Команда ГУНП в Полтавській області виборола 4-те місце в загальному заліку серед 25 команд.