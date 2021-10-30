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Поліція на Занасипу зупинила чоловіка зі зброєю та наркотиками

Сьогодні, 11:34 Переглядів: 270

 

Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу для встановлення усіх обставин

Вчора, 29 жовтня, близько опівночі, на вулиці Великій набережній увагу поліцейських привернув громадянин. Останній, побачивши інспекторів, різко змінили напрямок руху, намагаючись уникнути зустрічі з ними. Про це повідомили у пресслужбі батальйону патрульної поліції Кременчука.

Під час поверхневої перевірки у 27-річного містянина виявили предмет, схожий на зброю та два паперові згортки з, ймовірно, наркотичною речовиною.

Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу для встановлення усіх обставин.

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: поліція наркотики
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