Дві команди з Кременчука дізнався суперника у другому етапі Кубка України з футзалу
Сьогодні, 10:03
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Змагання відбудуться у нашому місті
Відбулося жеребкування другого та третього попереднього етапів Parimatch Кубка України. Жеребкування провели 27 жовтня у Будинку футболу УАФ. Про це інформує пресслужба АФУ. З-поміж інших суперників дізналися дві команди із Кременчука – «Геологія» та «Адвокат і Ко».
Підсумки жеребкування другого попереднього етапу:
- «Урожай» (Чернівці) – «Ужнет» (Ужгород)
- «Б.Е.Д.А.» (Миколаїв) – «Легіон» (Дніпро)
- «Любарт» (Луцьк) – «Автомобіліст-Бульвар» (Житомир)
- «Human» (Дніпро) – «Comfort Life» (Буча)
- «Геологія» (Кременчук) – «Технологія-Агросвіт» (Суми)
- «SkyUp» (Київ) – КІВС «Енергія-2» (Львів)
- «Бастіон» (Львів) – «Юрінновація» (Київ)
- «Адвокат і Ко» (Кременчук) – «ЗАПОРІЖПРОМГРУП» (Запоріжжя)
- «Clust-НПУ» (Київ) – «Гепард» (Харків)
- «In.IT» (Львів) – «INTER» (Донецьк)
- «Галицька здоба» (Львів) – «Славута» (Славута)
- «SKIDKA» (Київ) – «Нікма» (Запоріжжя)
- «Рятувальник» (Ромни) – «BudmonsteR» (Київ)
- «Ураган-2-КФВ» (Івано-Франківськ) – «Хмельницькі Делікатеси» (Хмельницький)
Базові дати матчів: 6-7 (перші поєдинки) та 20-21 листопада (матчі-відповіді).
Третій попередній етап:
- «Адвокат і Ко» (Кременчук) – «ЗАПОРІЖПРОМГРУП» (Запоріжжя)/«Галицька здоба» (Львів) – «Славута» (Славута)
- «Human» (Дніпро) – «Comfort Life» (Буча)/«Любарт» (Луцьк) – «Автомобіліст-Бульвар» (Житомир)
- «Рятувальник» (Ромни) – «BudmonsteR» (Київ)/«Б.Е.Д.А.» (Миколаїв) – «Легіон» (Дніпро)
- «Урожай» (Чернівці) – «Ужнет» (Ужгород)/«Clust-НПУ» (Київ) – «Гепард» (Харків)
- «In.IT» (Львів) – «INTER» (Донецьк)/«Бастіон» (Львів) – «Юрінновація» (Київ)
- «SKIDKA» (Київ) – «Нікма» (Запоріжжя)/«Ураган-2-КФВ» (Івано-Франківськ) – «Хмельницькі Делікатеси» (Хмельницький)
- «SkyUp» (Київ) – КІВС «Енергія-2» (Львів)/«Геологія» (Кременчук) – «Технологія-Агросвіт» (Суми)
Базові дати матчів: 4-5 грудня (перші поєдинки) та 18-19 грудня (матчі-відповіді).