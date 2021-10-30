9 кременчужан померли від COVID-19

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 805

Вчора у Кременчуці зареєстровано 197 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Захворіли сто три жінки віком від 20 до 93 років, вісімдесят чотири чоловіка віком від 22 до 86 років, дев'ять дітей віком від 1 до 17 років та одне немовля 4 місяців.

Із вперше виявлених випадків захворювання 169 пацієнтів перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, двадцять вісім пацієнтів лікується в інфекційних шпиталях, в тому числі один вакцинований.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 235 пацієнтів. По всіх випадках проводиться епідемічне розслідування. З'ясовується коло контактних осіб. Одужало тридцять шість пацієнтів.

На жаль, 9 пацієнтів померли: вісім жінок віком від 55 до 83 років та один чоловік 79 років. Із числа померлих пацієнтів - жодного вакцинованого.

Всього зареєстровано 12377 Одужало 9729 Померло 350