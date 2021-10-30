Його носили і шпана, і королі: до музею передали пальто Збройних сили Великобританії

Сьогодні, 09:01 Переглядів: 448

До Кременчуцького музею форми передали пальто Збройних сил Великої Британії, про це повідомляє Музей військової історії Кременчука.

- Пальто "Crombie". Неймовірна історія, яка почалась ще у 1805 році. В цьому пальто ви можете побачити Рейгана, Черчіля, Сальвадора Далі, хлопців із Бітлз, а також Миколая || та Горбачова. Не оминуло це пальто і Збройні сили Великобританії. А ось так, іноді, до нас приходять в... експонатах. Два пальто "Crombie": Королевських ВПС та Королевських ВМС Великобританії. Дякуємо Івану Лисенко, учаснику АТО, колекціонеру і просто небайдужій людини за надані в експозицію "Кременчук у військовому однострої" музею ВІК експонати. А голові ГФ "Потоцька сотня" Костянтину Пташинському за цікаве знайомство, - йдеться у повідомленні.