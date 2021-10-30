Частина правобережжя Кременчука залишиться без води 2 листопада

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Кременчужан, які живуть по вул. Івана Приходька та пров. Літературному, 2 листопада залишаться без води. Проведення робіт, пов’язаних із припиненням централізованого водопостачання ряду житлових будинків заплановано з 08:30 до закінчення робіт (орієнтовно 17:00 2 листопада 2021 року).

- З метою забезпечення надійності та якості послуг з централізованого водопостачання, для герметичного перекриття та ліквідації можливих аварійних ситуацій на водопровідних мережах у м. Кременчуці КП «Кременчукводоканал» планує 2 листопада 2021 року виконати заміну засувки діаметром 150 мм по вул. Івана Приходька, буд. 15, - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з переключеннями на водопровідній мережі та у період виконання робіт буде припинено централізоване водопостачання у багатоквартирних, приватних будинках, установах і організаціях згідно переліку:

вул. Приходька, буд. 1, 1А, 11, 13, 15. 17, 19, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33;

вул. Приходька, буд. 21 «Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю»;

вул. Приходька, буд. 15 «Аваль банк», аптека, магазин;

вул. Приходька, буд. 23 та 29 – магазини;

вул. Приходька, буд. 26 – стоматологічний кабінет, юридична контора;

вул. Приходька, буд. 28/1 – магазин «Ібіс»;

вул. Приходька, буд. 33 – майстерні коледжу КрНУ, інститут вагонобудування;

вул. Приходька, буд. 30 А – котельня КП «Теплоенерго»;

вул. Приходька, буд. 30 – магазин;

вул. Приходька, буд. 32 А – СП-13;

пров. Літературний, буд. 3 (автошкола), 5, 7.

У період проведення заходів з 08:30 до закінчення робіт (орієнтовно до 17:00 2 листопада 2021 року) та відновлення централізованого водопостачання і промивки водопровідних мереж можливе короткочасне погіршення якості питної води тільки у вищенаведених споживачів.

Прохають зробити необхідний запас води!

Контактні телефони: (050) 305-45-71, (067) 403-97-86.