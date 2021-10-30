Частина правобережжя Кременчука залишиться без води 2 листопада

Кременчужан, які живуть по вул. Івана Приходька та пров. Літературному, 2 листопада залишаться без води. Проведення робіт, пов’язаних із припиненням централізованого водопостачання ряду житлових будинків заплановано з 08:30 до закінчення робіт (орієнтовно 17:00 2 листопада 2021 року).
- З метою забезпечення надійності та якості послуг з централізованого водопостачання, для герметичного перекриття та ліквідації можливих аварійних ситуацій на водопровідних мережах у м. Кременчуці КП «Кременчукводоканал» планує 2 листопада 2021 року виконати заміну засувки діаметром 150 мм по вул. Івана Приходька, буд. 15, - йдеться у повідомленні.
У зв'язку з переключеннями на водопровідній мережі та у період виконання робіт буде припинено централізоване водопостачання у багатоквартирних, приватних будинках, установах і організаціях згідно переліку:
У період проведення заходів з 08:30 до закінчення робіт (орієнтовно до 17:00 2 листопада 2021 року) та відновлення централізованого водопостачання і промивки водопровідних мереж можливе короткочасне погіршення якості питної води тільки у вищенаведених споживачів.
Прохають зробити необхідний запас води!
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