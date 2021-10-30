Від сьогодні ЦНАП обмежив частину послуг

Від сьогодні, 30 жовтня, з технічних причин Кременчуцький ЦНАП тимчасово обмежує прийом заяв на послуги з кодами підрозділів 21, 52, 55, 60, 67, а також на комплексну послугу 42-07 «єМалятко». За їх оформленням можна звернутися до суб’єктів надання послуг:
безпосередньо:
в електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису:
- послуги у сфері будівництва (код підрозділу «21») – за допомогою програмних засобів Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Портал Дія) за посиланням;
- послуги із земельних питань (код підрозділу «67») – на вебсторінці Публічної кадастрової карти України за посиланням
Важливо: з 25.10.2021 припиняється прийом заяв на вище зазначені послуги, строк надання яких перевищує 5 робочих днів.
Упродовж цього часу у ЦНАП надаватимуться усні консультації щодо порядку та альтернативного способу подання документів й отримання послуг. Орієнтовно з 03.11.2021 прийом заяв на всі послуги буде відновлено.
Про можливість подачі заяв на послуги через ЦНАП з’ясовуйте за телефонними номерами: 0960971588, 0668880206, 0536758500.