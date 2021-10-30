Від сьогодні ЦНАП обмежив частину послуг

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Від сьогодні, 30 жовтня, з технічних причин Кременчуцький ЦНАП тимчасово обмежує прийом заяв на послуги з кодами підрозділів 21, 52, 55, 60, 67, а також на комплексну послугу 42-07 «єМалятко». За їх оформленням можна звернутися до суб’єктів надання послуг:

безпосередньо:

послуги з реєстрації громадських об’єднань (код підрозділу «52») – Управління державної реєстрації Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Суми), розташоване за адресою: Полтава, вул. Соборності, 45 тел/фак.: (0532) 60-60-45, 60-66-68, 60-80-52 e-mail: go@pl.minjust.gov.ua;

послуги з реєстрації бізнесу і нерухомості (код підрозділу «55») – Департамент державної реєстрації виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області 39600, Кременчук, вул. Ігоря Сердюка, 27 тел. (05366) 3-90-74; 3-71-20 e-mail: ddr@kremen.gov.ua;

послуги у сфері реєстрації актів цивільного стану та комплексна послуга «єМалятко» (код підрозділу «60») – Відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Кременчуці Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) Кременчук, вул. Першотравнева, 5 infodracs@krm.pl.minjust.gov.ua тел.: (05366) 3-31-60; 3-40-64; 097-309-89-98.

в електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису:

- послуги у сфері будівництва (код підрозділу «21») – за допомогою програмних засобів Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Портал Дія) за посиланням;

- послуги із земельних питань (код підрозділу «67») – на вебсторінці Публічної кадастрової карти України за посиланням

Важливо: з 25.10.2021 припиняється прийом заяв на вище зазначені послуги, строк надання яких перевищує 5 робочих днів.

Упродовж цього часу у ЦНАП надаватимуться усні консультації щодо порядку та альтернативного способу подання документів й отримання послуг. Орієнтовно з 03.11.2021 прийом заяв на всі послуги буде відновлено.

Про можливість подачі заяв на послуги через ЦНАП з’ясовуйте за телефонними номерами: 0960971588, 0668880206, 0536758500.