У кінці робочого дня: Полтавський краєзнавчий музей отримав легендарну «Зірку» Вєрки Сердючки

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Кілька днів тому до Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського завітала Інна Білоконь – українська акторка, відома за своєю роллю Інни Адольфівни – мами легендарної Вєрки Сердючки. За дорученням Андрія Данилка, вона передала до фондів закладу унікальний експонат – головний убір «Зірку», в якому артист виступав на пісенному конкурсі «Євробачення» в Гельсінкі, де посів друге місце. Про це детально розповіло видання «Оперативна Україна інфо».

За словами заступника директора з культурно-освітньої роботи музею Гліба Кудряшова, ідея зв'язатися з Андрієм Данилком, аби отримати від нього якийсь експонат, виникла у колективу вже давно. Серед потенційних експонатів обговорювали різні варіанти: чорну кепку, диски та інше, але зрештою Данилко запропонував свій концертний головний убір «Зірку».

Під час дружньої зустрічі відповідно до канонів музейної справи уклали акт передачі унікального предмета на постійне зберігання в музеї.

Документ підписали акторка Інна Білоконь, заступник директора з культурно-освітньої роботи Гліб Кудряшов та завідувачка сектору науково-дослідного відділу фондів Оксана Сулима.

Нині у музеї відбувається реставрація. Будівельні роботи планують завершити в грудні 2022 року. Тож презентацію експоната проведуть, як тільки заклад відкриють для відвідувачів.