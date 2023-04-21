Як догодити орхідеї: без добрив і хімікатів

Сьогодні, 17:32 Переглядів: 206

Орхідеї — це квіти з довгим і красивим періодом цвітіння, але не кожна господиня може часто насолоджуватися їхньою красою. Ми підготували для вас декілька природних рецептів, які допоможуть вам зробити вашу орхідею більш рясноцвітою майже весь рік

Чим полити орхідею, щоб вона зацвіла

Для того, щоб орхідея зацвіла, їй потрібно забезпечити достатньо калію і кальцію. Ви не маєте купувати спеціальні добрива або хімікати для цього. Все, що вам потрібно, є у вашому будинку.

Змелюйте скоринку яйця, залийте її окропом і залиште на ніч. Вранці ви можете полити орхідею цим настоєм. Залишки можна зберегти в холодильнику.

Також можна використовувати воду після варіння рису або картоплі. Головне, щоб вода була без солі й не гаряча. Така вода надасть вашим квітам фосфор.

Якщо у вас є доступ до свіжого коров’ячого молока, то ви можете скористатися ним для покращення росту вашої орхідеї й захисту від грибків.

Для цього молоко треба розбавити водою у співвідношенні 1:10. Не застосовуйте цей метод занадто часто, щоб не пошкодити рослину.

Ще один корисний продукт для вашої орхідеї — це зелений чай. Просто посипте листочки чаю на грунт як додаткове джерело азоту. Використовуйте зелений чай раз на місяць у весняно-літній період.