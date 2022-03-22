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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Зеленський розповів, які розглядаються межі компромісів з рф

Сьогодні, 00:07 Переглядів: 181

Втрату населення нам не пробачить історія, втрату нашого народу ㅡ не пробачить держава, втрату територій не пробачить наше майбутнє покоління

Президент Володимир Зеленський порівняв питання межі компромісів з рф та прагнення України вступити до НАТО із підійманням штанги у важкій атлетиці та зазначив, що потрібно декілька підходів до цієї «ваги». Про це він сказав в інтерв'ю «Суспільному».

- Ми хочемо у НАТО і наше прагнення є в Конституції. Є неоднозначність НАТО щодо нас; є однозначність деяких країн, які нас бачать тільки там і тільки з ними; і є третина країн, які нас не бачать публічно. А більшість публічно боїться про це говорити, бо вважають, що суспільство будуть тиснути на них. Вважаю, потрібно розділити на декілька підходи до цієї "сталевої ваги". Перш за все: знайти формат, в якому мати порозуміння, чи готова росія припинити війну. Чи вона в принципі хоче і чи спроможна це зробити, ㅡ сказав Зеленський.

Він наголосив, що без зустрічі із президентом рф володимиром путіним до кінця не зрозуміло, на що росія готова, щоб зупинити війну: «Це дуже серйозні речі. Скільки вони коштують я не можу сказати на сьогоднішні день. Знаю одне: втрату населення нам не пробачить історія, втрату нашого народу ㅡ не пробачить держава, втрату територій не пробачить наше майбутнє покоління».

Зеленський наголосив, що попри ненависть до окупантів, з ними потрібно сідати за стіл переговорів. Йдеться саме про переговори, а не виконання ультиматумів росії. Спершу потрібне припинення вогню, вивід військ та певні гарантії безпеки. Вже зараз є країни-члени НАТО, які хочуть бути гарантерами безпеки України, якщо членство в Алянсі нам гарантувати не можуть.

- Я вважаю, що це нормальний компроміс. Він компромісний для заходу, який не знає, що з нами робити у питанні з НАТО, для України, яка хоче гарантій безпеки і для рф, яка не хоче розповсюдження НАТО. У цьому треба знайти компроміс, тому що це буде точка у закінченні війни. Для росії це ще не точка, — сказав Зеленський.


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Автор: Альона Душенко
Теги: війна росія
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