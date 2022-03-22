Зеленський розповів, які розглядаються межі компромісів з рф

Втрату населення нам не пробачить історія, втрату нашого народу ㅡ не пробачить держава, втрату територій не пробачить наше майбутнє покоління
Президент Володимир Зеленський порівняв питання межі компромісів з рф та прагнення України вступити до НАТО із підійманням штанги у важкій атлетиці та зазначив, що потрібно декілька підходів до цієї «ваги». Про це він сказав в інтерв'ю «Суспільному».
Він наголосив, що без зустрічі із президентом рф володимиром путіним до кінця не зрозуміло, на що росія готова, щоб зупинити війну: «Це дуже серйозні речі. Скільки вони коштують я не можу сказати на сьогоднішні день. Знаю одне: втрату населення нам не пробачить історія, втрату нашого народу ㅡ не пробачить держава, втрату територій не пробачить наше майбутнє покоління».
Зеленський наголосив, що попри ненависть до окупантів, з ними потрібно сідати за стіл переговорів. Йдеться саме про переговори, а не виконання ультиматумів росії. Спершу потрібне припинення вогню, вивід військ та певні гарантії безпеки. Вже зараз є країни-члени НАТО, які хочуть бути гарантерами безпеки України, якщо членство в Алянсі нам гарантувати не можуть.