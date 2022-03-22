У Світловодську попрощалися з військовослужбовцем з Кременчука Олександром Охматом

Сьогодні, 00:30 Переглядів: 122

20 березня на міській площі Світловодська громада попрощалася із загиблим у війні проти російських загарбників Олександром Охматом. Чин похорону звершив настоятель храму Святителя Миколая Чудотворця ієрей Роман Батіг. Про це повідомляє інтернет видання Світловодськ.

Олександр Володимирович Охмат народився 27 березня 1989 року у Кременчуці Полтавської області. У 2019 році став на захист України, ніс службу у військовій частині А 4395. Загинув 10 березня у боях за Україну.

Численні містяни та внутрішньо переміщені особи, які зараз знайшли прихисток у Світловодську, вшанували пам'ять загиблого хвилиною мовчання. Від імені громади слова скорботи та подяки матері, коханій, рідним та близьким Олександра Володимировича висловив міський голова Андрій Маліцький.

Далі слово мав начальник першого відділу Олександрійського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який, зокрема, сказав:

- Сьогодні ми проводжаємо в останню путь військовослужбовця військової частини, яка в перші дні навали стримувала ворога на кордоні нашої держави. Олександр Охмат загинув під час артилерійського обстрілу, виконуючи завдання із захисту кордону. Від імені Міністерства оборони України, Збройних сил України висловлюємо співчуття матері, рідним та близьким нашого героя. Герої не вмирають! Завдяки тим, хто зараз виконує завдання на наших кордонах, панує тиша тут, де ми зараз з вами перебуваємо. Слава Україні!"

"Героям слава!" – відповіли присутні і стали на коліна, проводячи в останню дорогу земляка.

Поховали Олександра Охмата на міському кладовищі (Нове місто), поряд з могилами героїв АТО/ООС.