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Бізнес/Робота, Ділові новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Війна проти України коштуватиме РФ більше, ніж дефолт 1998 року

Сьогодні, 04:00 Переглядів: 43

Світовий ВВП, при цьому, зросте на 3,5% замість попередньо прогнозованих 4,2%

Внаслідок вторгнення в Україну російська економіка скоротиться на 8% у 2022 році, а дефолт 1998 року коштував країні скорочення ВВП на 5,4%. Таку оцінку надало рейтингове агентство Fitch.

Крім того, агентство прогнозує Росії 18% інфляції цьогоріч – це найвищий темп, який країна мала з 2022 року. До 2023 року темпи зростання цін уповільняться до 15%. Агентство прогнозує, що Центробанк РФ далі підвищуватиме ставку для стримування інфляції, і цьогоріч ставка може зрости до 25%.

Світовий ВВП, при цьому, зросте на 3,5% замість попередньо прогнозованих 4,2%.

Щодо РФ, прогноз характеризується особливо високим ступенем невизначеності, і реальне падіння ВВП залежатиме від тривалості війни та санкцій, зазначає агентство.

- Очікуване падіння можна порівняти з падінням під час кризи 1998 року і під час світової фінансової кризи, – пояснює Fitch.

При цьому пов'язані з санкціями шоки виглядають суттєвими і триватимуть довше проте високі ціни на нафту та профіцит рахунку поточних операцій, що могло би створити економіці агресора певну фінансову «подушку».

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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна економія дефолт
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