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Кременчук, Коронавірус / Карантин

21 березня в Кременчуці проти коронавірусу щепились 424 особи

Сьогодні, 23:31 Переглядів: 0

 Дві дози вакцини проти COVID-19 отримало майже 113 тисяч кременчужан

21 березня в Кременчуці проти COVID-19 вакциновано 424 особ, повідомляє пресслужба Кременчуцької міськради. 

За даними мерії, в пунктах вакцинаціі міста по першій дозі отримали 27 громадян, по другій - 195, бустерною дозою вакциновано 202 особи. 

Від початку 112 754 кременчужан отримали дві дози. Додатковою дозою вакциновано 60 осіб, бустерною - 8 418.

Нагадаємо, 20 березня щеплення проти COVID-19 отримало 18 осіб.

Щеплення можна зробити:

  • центр вакцинації в приміщенні колишньої поліклініки  N 4 (проспект Лесі Українки, 80 з 9.00 до 17.00)
  • пункт вакцинаціі в амбулаторіях ЗП-СМ (вул. Павлова, 2; вул. Київська, 14; квартал 278, буд. 13Б; вул. Володимира Великого, 62;
  • проспект Лесі Українки, 15/8; вул. Олексія Древаля, 101; вул. Генерала Манагарова, 9, вул. Івана Мазепи, 26 - з 08.00 до 17.00). 

 

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Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: Лівий берег
Теги: коронавірус щеплення
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