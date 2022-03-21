21 березня в Кременчуці проти коронавірусу щепились 424 особи

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Дві дози вакцини проти COVID-19 отримало майже 113 тисяч кременчужан

21 березня в Кременчуці проти COVID-19 вакциновано 424 особ, повідомляє пресслужба Кременчуцької міськради. За даними мерії, в пунктах вакцинаціі міста по першій дозі отримали 27 громадян, по другій - 195, бустерною дозою вакциновано 202 особи. Від початку 112 754 кременчужан отримали дві дози. Додатковою дозою вакциновано 60 осіб, бустерною - 8 418. Нагадаємо, 20 березня щеплення проти COVID-19 отримало 18 осіб. Щеплення можна зробити: центр вакцинації в приміщенні колишньої поліклініки N 4 (проспект Лесі Українки, 80 з 9.00 до 17.00)

пункт вакцинаціі в амбулаторіях ЗП-СМ (вул. Павлова, 2; вул. Київська, 14; квартал 278, буд. 13Б; вул. Володимира Великого, 62;

проспект Лесі Українки, 15/8; вул. Олексія Древаля, 101; вул. Генерала Манагарова, 9, вул. Івана Мазепи, 26 - з 08.00 до 17.00).

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