У Запорізькій області вполювали «Владіміра»

Сьогодні, 23:03 Переглядів: 258

Негоже "ходити" по засіяному полю

Так, воїнам однієї з бригад вдалося підбити сучасний російський основний бойовий танк Т-90 «Владімір», — повідомляють Збройні Сили України.

«Вові» добряче наваляли і він трохи повісив «носа».

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