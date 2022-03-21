росіяни обстріляли Рівненську область: випустили чотири ракети, три збила українська ППО

Російсько-окупаційні сили завдали авіаудари по Рівненщині. Українська протиповітряна оборона збила три з чотирьох ракет. Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.
- Ворог продовжує біснуватися. Сьогодні під час сьомої повітряної тривоги ввечері у Рівненському районі зафіксували 4 ракетні удари з повітря. З трьома ракетами наші Збройні сили впоралися. Четверта ㅡ можливі збитки і руйнування. Втрати уточнюються, - сказав він.
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