росіяни обстріляли Рівненську область: випустили чотири ракети, три збила українська ППО

Сьогодні, 22:39 Переглядів: 240

Російсько-окупаційні сили завдали авіаудари по Рівненщині. Українська протиповітряна оборона збила три з чотирьох ракет. Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

- Ворог продовжує біснуватися. Сьогодні під час сьомої повітряної тривоги ввечері у Рівненському районі зафіксували 4 ракетні удари з повітря. З трьома ракетами наші Збройні сили впоралися. Четверта ㅡ можливі збитки і руйнування. Втрати уточнюються, - сказав він.