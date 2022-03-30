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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Росіяни збрехали про полон бійців «Азову» – ті відповіли їм з Харкова

Сьогодні, 06:31 Переглядів: 108

 

Відео, де начебто українські захисники знущалися над полоненими, бійці назвали фейковим

У Росії заявили, що взяли в «полон» двох бійців українського полку «Азов», серед них автора хіта «Путін - х@йло», але цілі і неушкоджені хлопці записали окупантам відео із Харкова. Відео запостив лідер «Нацкорпусу» Андрій Білецький.

Окупанти заявили про «полон» командирів батальйонів харківського осередку територіальної оборони «Азова» Костянтина Немічева і Сергія Величка (позивний Чилі), але хлопці наразі у Харкові й інформації про свій «полон» здивувалися. 

Величко відзначив, що перебуває хіба що у полоні «хворих фантазій хворих людей з сусідньої країни».

Хлопці закликали окупантів здаватися в полон і відзначили, що поводяться з полоненими відповідно до Женевської конвенції.

Відео, де начебто українські захисники знущалися над полоненими, бійці назвали фейковим. 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна Азов
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