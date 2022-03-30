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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

росія накопичує боєприпаси біля «Укриття» ЧАЕС, хоча й заперечує це - Генштаб ЗСУ

Сьогодні, 07:02 Переглядів: 200

 

Діяльність російсько-окупаційних військ у будь-який момент може призвести до детонації боєприпасів

росія та її численна агентура в міжнародних організаціях заперечують факти транспортування та накопичення російськими військами великої кількості боєприпасів у безпосередній близькості до об'єкта «Укриття» Чорнобильської АЕС. Про це повідомила пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.

Там зазначають, що діяльність російсько-окупаційних військ у будь-який момент може призвести до детонації боєприпасів, пошкодження «Укриття» та радіаційного зараження території, де мешкають сотні мільйонів європейців.

- Наголошуємо, що, як і в більшості інших випадків, російська федерація та її агенти впливу поширюють дезінформацію», - заявили у Генштабі.

Там зауважують, що використання Чорнобильської зони для транспортування та накопичення боєприпасів, а також розміщення командних пунктів російських військ там здійснюють свідомо, оскільки ЗСУ не можуть вести на території зони відчуження бойові дії.

Ризик детонації російських боєприпасів є високим і без ведення бойових дій через нехтування окупантами заходами безпеки, а також масове використання старих та некондиційних боєприпасів.

Такі інциденти трапляються на російських складах та арсеналах регулярно і в мирний час, що є загальновідомим, додали у Генштабі.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна Чорнобиль
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