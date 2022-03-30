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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Втратив Мрію: відсторонили гендиректора «Антонова»

Сьогодні, 07:29 Переглядів: 390

 

Підставою стало службове розслідування

Укроборонпром відсторонив Сергія Бичкова від виконання ним повноважень генерального директора Державного підприємства «Антонов». Про це йдеться на сайті концерну.

Підставою для відсторонення стало службове розслідування щодо, зокрема, перевірки окремих фактів, оприлюднених у засобах масової інформації. Яких саме не уточнюється.

Генеральний директор Укроборонпрому Юрій Гусєв надіслав відповідні звернення до правоохоронних органів.

Раніше один з пілотів концерну звинуватив керівництво заводу у втраті найбільшого у світі літака Ан-225 Мрія. Він повідомив, що ще 26 січня була пропозиція про передислокацію всіх літаків до Лейпцига через ймовірність нападу РФ. Однак, за словами пілота, керівництво заводу не надало відповідь на цю пропозицію.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна кадри
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