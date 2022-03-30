«Його пристрелить власна охорона»: Арестович пояснив, чому Путін не використає ядерку

Сьогодні, 06:00 Переглядів: 260

Крім того, радник голови ОП назвав ймовірну хімічну атаку «ніякою» з військової точки зору

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що російська влада не поставить країну на межу загрози ядерної війни.

Про це Арестович розповів в інтерв’ю BBC.

- Тобто люди, які побоялися оголосити загальну мобілізацію, будуть ставити Росію на грань загрози ядерної війни? - відповів Арестович на питання про ймовірність застосування ядерної зброї.

Водночас інтерв'юер нагадав фразу Путіна про те, що щур, якого загнали в кут, кидається втричі лютіше, Арестович відповів: «Але він не є таким щуром».

- Це людина, яка робить гарний манікюр, яка сидить за 20 метрів від співрозмовника і всього боїться, яка будує палаци і яхти, і заводить коханок не для того, аби загинути в полум'ї ядерної війни. Люди, які побоялися оголосити загальну мобілізацію, тому що в Росії могла б непередбачувано змінитися суспільна обстановка, ніколи не поставлять народ, якому вони побоялися автомати дати, під загрозу ядерної війни, - зауважив він.

- Його в такому разі пристрелить власна охорона – дуже висока ймовірність, – наголосив Арестович.

Крім того, радник голови ОП назвав ймовірну хімічну атаку «ніякою» з військової точки зору. Арестович зазначив, що вона була ефективною лише в Першу світову війну, оскільки ніхто не знав, як із нею боротися.