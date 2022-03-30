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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Зеленський потролив росіян Чорнобаївкою

Сьогодні, 05:00 Переглядів: 91

 

Не варто втрачати пильності

Президент Володимир Зеленський заявив, що саме Збройні сили України змушують російських окупантів скорочувати бойові дії на Київському та Чернігівському напрямках. Про це він сказав у своєму відеозверненні.

- Впевнений, ви сьогодні бачили новину, що російське військове відомство нібито вирішило скоротити бойові дії на Київському та Чернігівському напрямках. Що ж, так можна сказати і про Чорнобаївку, ніби російська авіація просто вирішила поменше літати, а російська техніка менше їздити. Я вдячний усім нашим захисникам, захисницям, усім, хто забезпечує оборону Києва. Саме їхні хоробрі та ефективні дії змушують ворога відходити на цьому напрямку, - заявив глава держави.

Водночас він наголосив, що не варто втрачати пильності, оскільки ситуація не стала легшою.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна Володимир Зеленський Чорнобаївка
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