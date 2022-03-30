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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Щаслива сімка: на Донбасі наші захисники знищили 7 ворожих танків та 7 бронемашин

Сьогодні, 04:32 Переглядів: 158

Відбили 4 атаки ворога

У районі проведення операції Об'єднаних сил 29 березня наші захисники успішно відбили 4 атаки ворога. Про це повідомляє прес-центр ООС на сторінці в Facebook.

- На Донецькому і Луганському напрямках українські захисники продовжують захищати нашу землю. Завдяки вмілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об'єднаних сил протягом доби було успішно відбито 4 атаки ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, зокрема, українські захисники знищили 7 танків, 7 одиниць броньованої та 2 одиниці автомобільної техніки, а також одну протитанкову гармату МТ-12 противника.

- Українські військовослужбовці продовжують мужньо і героїчно стримувати навалу агресора, - йдеться в повідомленні.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна
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