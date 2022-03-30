Дічинка у супроводі поліціянта з Полтавщини виконала суперважливе завдання від друзів

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Кожному захиснику України діти наказали - повернутися додому живими

На Полтавщині дівчинка у супроводі батька-поліцейського виконала доручення своїх однолітків: передала воїнам Збройних Сил України дитячі малюнки з побажаннями якнайшвидшої перемоги над ворогом та миру в усьому світі! А кожному захиснику України діти наказали - повернутися додому живими!

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