Російські окупанти склали акт «прийому та передачі» охорони Чорнобильської АЕС

Сьогодні, 18:36 Переглядів: 1 026

Є ймовірність, що російські окупанти таки залишають Чорнобильську АЕС. Як повідомляє прес-служба НАЕК Енергоатому, «остаточно підтверджуючи наміри залишити Чорнобильську АЕС, російські окупанти склали та підписали "Акт прийому та передачі охорони Чорнобильської атомної електростанції».

У ньому засвідчено, що «претензий со стороны администрации охраняемого объекта в отношении войск национальной гвардии российской федерации не имеется».

«Виявляється, понад п'ять тижнів окупанти станцію «охороняли», та ще й так добре, що жодних дорікань. Хоч бери та дякуй...» - пише Енергоатом.

Трохи раніше підтвердилася інформація, що окупанти, які захопили Чорнобильську АЕС та інші об‘єкти у Зоні відчуження, двома колонами вирушили в бік українського кордону з республікою Білорусь.

Наміри покинути ЧАЕС загарбники сьогодні зранку озвучували українському персоналу станції.

Наразі на станції ще залишається невелика кількість рашистів.

Нагадаємо, Чорнобильська атомна електростанція була захоплена російськими військами у перший день агресії – 24 лютого. Лише 20 березня вдалося провести часткову ротацію персоналу ЧАЕС та евакуацію осіб, які там перебували.

Вчора у білоруський центр радіаційної медицини у Гомелі привезли опромінених російських терористів, які захопили ЧАЕС.