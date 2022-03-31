Путін видав укази про призов в армію майже 135 тисяч росіян та оплату за газ в рублях

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Про це повідомляє американське видання CNN та російське пропагандистське видання РИА «Новости»

Президент країни-агресора володимир путін підписав указ про весняний призов на строкову військову службу. До армії мають призвати 134 500 осіб.

У росії призов на строкову військову службу проводиться двічі на рік. Вони мають змішану систему комплектування, в якій є призовники та контрактники.

На початку широкомасштабного вторгнення керівництво кремля стверджувало, що строковики не будуть брати участь в нападі на Україну. Проте у перші дні стало відомо, що на війну проти України відправляли навіть курсантів другого курсу військового училища. Згодом міноборони росії визнало, що курсантів долучали до бойових дій.

Президент Росії володимир путін підписав також указ про розрахунок за газ в рублях. В інакшому випадку погрожує його перекрити.

Пропагандистське видання РИА «Новости» інформує, що з 1 квітня усім країнам, які хочуть отримувати газ від росії, необхідно буде відкрити рахунок в банках рф. В інакшому випадку президент країни-агресора погрожує зупинити контракти.

- Якщо недружні країни не платитимуть з 1 квітня в рублях — вважатимемо це невиконанням зобов’язань по газових контрактах, у такому разі діючі контракти будуть зупинені, – наголошує Путін.

Він заявив, що США мовбито намагаються перекласти Європу на дорогий американський СПГ, підриваючи цим конкурентоспроможність європейських компаній, і додав, що «Європі через дії США загрожує масштабна деіндустріалізація і втрата робочих місць».