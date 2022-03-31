Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Кременчук, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Путін видав укази про призов в армію майже 135 тисяч росіян та оплату за газ в рублях

Сьогодні, 16:57 Переглядів: 722

 

Про це повідомляє американське видання CNN та російське пропагандистське видання РИА «Новости»

Президент країни-агресора володимир путін підписав указ про весняний призов на строкову військову службу. До армії мають призвати 134 500 осіб.

У росії призов на строкову військову службу проводиться двічі на рік. Вони мають змішану систему комплектування, в якій є призовники та контрактники.

На початку широкомасштабного вторгнення керівництво кремля стверджувало, що строковики не будуть брати участь в нападі на Україну. Проте у перші дні стало відомо, що на війну проти України відправляли навіть курсантів другого курсу військового училища. Згодом міноборони росії визнало, що курсантів  долучали до бойових дій.

Президент Росії володимир путін підписав також указ про розрахунок за газ в рублях. В інакшому випадку погрожує його перекрити.

Пропагандистське видання РИА «Новости» інформує, що з 1 квітня усім країнам, які хочуть отримувати газ від росії, необхідно буде відкрити рахунок в банках рф. В інакшому випадку президент країни-агресора погрожує зупинити контракти.

- Якщо недружні країни не платитимуть з 1 квітня в рублях — вважатимемо це невиконанням зобов’язань по газових контрактах, у такому разі діючі контракти будуть зупинені, – наголошує Путін.

Він заявив, що США мовбито намагаються перекласти Європу на дорогий американський СПГ, підриваючи цим конкурентоспроможність європейських компаній, і додав, що «Європі через дії США загрожує масштабна деіндустріалізація і втрата робочих місць».

0
Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти путин Росія
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts


Вверх